DRK-Helfer in der Corona-Krise: „Niemand fällt uns zur Last!“

Lüneburg. Für ältere und vorerkrankte Menschen stellt Corona eine besondere Bedrohung dar. Bei den sogenannten „Risiko-Gruppen“ ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Covid-19 bei ihnen keinen milden Verlauf nimmt. Umso mehr wunderte sich der Lüneburger Sebastian Menke, der sich ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz engagiert, dass er trotz der Warnungen weiterhin viele ältere Menschen in die Supermärkte strömen sah. „Das ist die Nachkriegsgeneration, die niemandem zur Last fallen will“, sagt er.

„Einige ältere Menschen, die allein leben, gehen jeden Tag einkaufen, ein Teil einfach, um unter Leute zu kommen. Anderen fehlt die vertrauensvolle Alternative.“ Um Abhilfe zu schaffen, stellte Menke mit seinen DRK-Kollegen Lisa Bürger und Jens Heidrich eine Einkaufshilfe auf die Beine. Helfer waren nach einem Aufruf in den sozialen Medien schnell gefunden. „Das funktionierte wie bei einem Schneeballsystem“, erklärt Heidrich. Seit dem 23. März bieten sie den Service an. „Doch leider mussten wir viele Helfer vertrösten. Wir sind mehr Menschen, die helfen wollen, als Menschen, für die wir einkaufen gehen. 125 Freiwillige haben sich registriert.“ Viele Menschen seien zögerlich, erkundigen sich, wollen dann aber keine Umstände machen, entschuldigen sich sogar. „Diesem Eindruck wollen wir klar entgegenwirken, niemand fällt uns zur Last.“ Er versichert, dass alle Helfer, die sich zum Einkaufen gemeldet haben, dem DRK bekannt sind. Für den Service hat das DRK als Partner die Sparkasse und Edeka gewonnen. Wichtig: „Bei uns muss niemand in Vorkasse gehen, die Wünsche werden telefonisch durchgegeben, die Einkäufe erst bei Übergabe der Ware bezahlt“, erklärt Lisa Bürger.“ ls

Einkaufsaufträge nimmt das DRK-Team montags bis samstags von 9 bis 16 Uhr entgegen unter (04131) 7029605 oder unter einkauf@drk-lueneburg.de.

Hilfe für Alltägliches gibt es auch auf http://coronahilfe.bfw-design.de/