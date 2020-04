Großeinsatz für die Feuerwehr in Adendorf

Adendorf. Am Kirchweg stand am Freitagabend der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Um 20.38 Uhr löste die Einsatzleitstelle Alarm aus. Neben den Feuerwehren aus Adendorf und Erbstorf wurden auch die Brandschützer aus Bardowick und Lüneburg alarmiert, die mit zwei Drehleitern anrückten. Als der Brand ausbrach, befanden sich noch mehrere Personen im Gebäude. Verletzt wurde zum Glück jedoch niemand. Angaben zur Zahl der Einsatzkräfte, zur Schadenshöhe oder möglichen Brandursache konnte die Einsatzleitstelle bislang nicht machen. lz