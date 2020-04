Ideen für das Miteinander der Generationen

Lüneburg. Die Lüneburger Bürgerstiftung hat sich zur Aufgabe gemacht, Projekte zur Stärkung der Generationenverbundenheit zu fördern. Alljährlich bedenkt sie Projekte mit Fördermitteln, die sich kreativ für das Miteinander von Jung und Alt sowie deren gegenseitige Wertschätzung einsetzen. Die öffentliche Übergabe an Vertreter von 24 Projekten, eigentlich geplant für den 21. April, muss in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. „Wir bedauern das sehr“, sagt Vorstandsvorsitzende Elke Frost, die auch darauf hinweist, dass die Mittel unter www.buergerstiftung-lueneburg.de unter „Projektförderung“ abgerufen werden können. Elke Frost macht auch deutlich, dass es in diesen Zeiten schmerzlich sei, dass die Pandemie die Beziehungen zwischen den Generationen einschränke und wichtige Begegnungen zwischen Enkeln und Großeltern nicht stattfinden könnten. Insgesamt 40 000 Euro verteilen sich auf folgende Projekte:

Alzheimer Gesellschaft Lüneburg für das Projekt: „Begegnungsecke in der Geschäftsstelle“. Die Geschäftsstelle wird umfangreich renoviert, erhält eine neue Küchenzeile, Tisch, Sessel, Lampe, Garderobe und wird damit ansprechender und einladender für die Begegnungen gestaltet.

. Die Neuauflage nimmt die Schicksale der 19 Opfer der NS-Zeit auf, für die 2019 Stolpersteine in Lüneburg verlegt wurden. Die Broschüre ermöglicht ein Nacharbeiten für Schüler und Erwachsene in Verbindung mit dem Stadtrundgang „Lüneburg im Nationalsozialismus“. Halle für Kunst Lüneburg für das Projekt: „Workshops 2020“. Workshops bereichern den Dialog im Bereich der Kunstvermittlung für Jung und Alt. Ein Workshop für Jugendliche behandelt das Thema „Entsubjektivierung“. Ein weiterer inklusiver Workshop die Erscheinungsformen des Humors.

für das Projekt: „Inklusive Theaterarbeit“. Das 2019 erfolgreich im Lüneburger Stadtwald aufgeführte Theaterstück „Der Wald ist voll“ wird wieder aufgenommen. Das bisherige Ensemble plus neue Schauspieler entwickeln eine Utopie des gemeinsamen Miteinanders von Menschen aller Altersstufen.

Von Antje Schäfer