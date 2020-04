Stadt stellt die Weichen für das künftige Bahnhofsumfeld

Lüneburg. Rund 15 000 Pendler verzeichnet die Stadt, die täglich mit Bus, Rad oder Auto den Lüneburger Bahnhof ansteuern, um dann mit dem Zug nach Hamburg oder Hannover zu gelangen. Die Zahl hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Die Folge: Bestimmte Angebote wie zum Beispiel das Fahrradparken oder der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) sind an ihre Kapazitätsgrenzen geraten. Die Stadt will nun im Bahnhofsumfeld die Weichen für die Zukunft stellen. Für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Bahnhof“ gaben die Mitglieder des Bauausschusses einstimmig grünes Licht.

Verkehrsdezernent Markus Moßmann gab eingangs einen Rückblick darauf, wie sich das Bahnhofsumfeld seit Mitte der 1990er-Jahre bis 2013 entwickelt hat. Los ging es 1996 mit dem Bau eines kostenpflichtigen Radspeichers. Es folgten der Bau einer Parkpalette mit Fußgängerbrücke, der Bau und die Erweiterung des ZOB, die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes sowie die Errichtung einer zweiten, diesmal kostenfreien Fahrradabstellanlage und das Angebot StadtRad.

Bereits im Verkehrsausschuss im vergangenen Juni hatte die Verwaltung skizziert, wie ein Konzept zur Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes aussehen könnte bei steigender Anzahl Reisender und unter der Prämisse, dass die Verkehrswende hin zum Umsteigen auf Bus, Rad und Bahn noch stärker gelingen soll. Die Politik erteilte damals den Auftrag zur Planung für eine Mobilitätszentrale, der Erweiterung des ZOB sowie für Angebote des Fahrradparkens. Mit dem Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes wurde nun die planerische Grundlage geschaffen, die auch wichtig sei, um mit der DB in Verhandlungen zu treten über Noch-Bahnbetriebsflächen, machte Moßmann deutlich. Der Bebauungsplan umfasst das Bahnhofsumfeld von der Bleckeder Landstraße im Norden bis etwa 350 Meter südlich der Altenbrückertorstraße. Im Mittelpunkt der Planungen steht:

Eine Mobilitätszentrale, die im jetzigen Reisezentrum ab 2023 entstehen könnte. Wie berichtet, will sich die Bahn dort Ende 2022 mit ihren Info-Schaltern und Ticketverkauf zurückziehen. Einziehen könnte dort die Eisenbahngesellschaft Metronom, die den Ticketverkauf übernehmen könnte, sowie das KVG-Kundencenter und die DB. Außerdem könnten hier auch stadtspezifische Angebote wie zum Beispiel Carsharing oder Fahrradtouren gemacht werden.

Die Kapazitäten fürs Fahrradparken sollen erhöht werden durch mehr Stellplätze auf der Ostseite der Gleisanlagen, die Erweiterung des zweiten Radspeichers sowie eine dritte Radabstellanlage, wo auch Carsharing und StadtRat angedockt wäre.

Eine Erweiterung des ZOB nach Süden. In dem Zusammenhang soll auch die Wendeschleife erweitert und die Wartebereiche für Busse neu geordnet werden. In einer Güterhalle, die die Stadt für längere Zeit gemietet hat, könnte die „Letzte Meile" entstehen. Knapp gesagt geht es dabei um eine Anlieferstation, die Kurier-, Express- und Paketdienste ansteuern. Von dort aus könnte die Anlieferung der Pakete in die Innenstadt – also die letzte Meile – mit Elektrofahrzeugen, Lastenrädern oder zu Fuß erfolgen.

Moßmann erklärte auch, dass die Stadt im Güterhallenbereich gerne Flächen von der Bahn erwerben würde. Die Projekte sollen schrittweise umgesetzt werden. Das Verfahren bis zum satzungsreifen Bebauungsplan kann einige Jahre dauern.

Im Rahmen dessen werde es auch eine intensive Öffentlichkeitsbeteiligung geben, betonte Oberbürgermeister Ulrich Mädge.

Von Antje Schäfer