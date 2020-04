Stadt startet Website zum Flugplatz-Bürgerentscheid

Lüneburg. Am Montag hat die Hansestadt Lüneburg ein Web-Portal zum Flugplatz-Bürgerentscheid gestartet. Unter www.buergerentscheid-lueneburg.de sind unter anderem Antworten zu finden auf Fragen wie „Worum geht es beim Bürgerentscheid?“ oder „Was hat es mit der Ratsentscheidung zum Ende der Pachtzeit auf sich?“.

Stattfinden soll der Bürgerentscheid am Sonntag, 14. Juni 2020. Abgestimmt wird dann konkret über die Frage: „Soll die Hansestadt Lüneburg mit dem Luftsportverein Lüneburg e. V. einen Vertrag über den Weiterbetrieb des Flugplatzes Lüneburg über den 31.10.2020 hinaus für 15 Jahre abschließen?“ Denn der Pachtvertrag mit dem Verein läuft Ende Oktober aus, der Rat der Hansestadt hatte sich im August 2019 gegen eine Verlängerung des Pachtvertrages ausgesprochen.

Auch die Verwaltung der Hansestadt hat sich gegen eine Verlängerung des Pachtvertrages und für eine alternative Nutzung der Flächen ausgesprochen. Auf dem neuen Web-Portal präsentiert sie ihre Argumente gegen den Weiterbetrieb des Flugplatzes und nennt dabei insbesondere wirtschaftliche Gründe. Demnach hätten an das Areal des Sonderlandeplatzes angrenzende Firmen Bedarf angemeldet, sich zu erweitern. „Hier müssen wir Arbeitsplätze und Steuereinnahmen in der Region unbedingt sichern“, sagt Oberbürgermeister Ulrich Mädge.

Die Hansestadt plant außerdem als direkte Info-Veranstaltung eine Podiumsdiskussion am 18. Mai 2020, an der sich Lüneburger Bürgerinnen und Bürger durch Fragen beteiligen können. Ob die Veranstaltung angesichts von Corona stattfinden kann/darf, stehe aber laut Stadt noch nicht fest. Darüber hinaus ist eine digitale Info-Veranstaltung Ende Mai in Planung. Eine Info-Broschüre, in der alle Fraktionen, die Initiatoren des Bürgerbegehrens sowie die Hansestadt ihre Position darlegen, soll Mitte Mai an alle städtischen Haushalte verschickt werden. lz