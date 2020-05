Auf Streife hoch zu Ross

Bleckede. Auch in touristenarmen Corona-Zeiten zeigt die Polizei Präsenz: Seit wenigen Tagen sind wieder Beamte zu Pferd in der Elbtalaue unterwegs. Sie kon­trollieren, ob die Regeln im Biosphärenreservat eingehalten werden. „Nach den positiven Erfahrungen der vergangenen acht Jahre wollen Biosphärenreservatsverwaltung und Polizei gerade in der sensiblen Phase der Brut- und Setzzeit dafür sorgen, dass die vielfältige Tierwelt nicht unnötig gestört wird“, sagt Polizeisprecher Kai Richter.

Vier Beamte aus den Reiterstaffeln Braunschweig und Hannover haben sich zum Einsatz an der Elbe gemeldet. Untergebracht sind sie in Bleckede und Vietze im Kreis Lüchow-Dannenberg. Sie haben im Blick, ob sich Besucher daran halten, nicht-öffentliche Wege in Schutzgebieten nicht zu befahren. Sie achten auf illegales Campen und lautstarke Veranstaltungen, offenes Feuer und Fischwilderei. Gleichzeitig haben die Polizisten auch Info-Material dabei, um mit Besuchern ins Gespräch zu kommen. Es könne sein, dass in diesem Jahr viel mehr Gäste an den Strom kommen – Corona macht ja viele Reisepläne zunichte.

Die Beamtinnen Yasmin Pröstler und Anne Schloßer aus Hannover bleiben bis August in Bleckede. „Es ist hier anders, mehr Platz“, sagte Yasmin Pröstler. In Hannover seien sie mit ihren Pferden in der Eilenriede und in den Herrenhäuser Gärten im Einsatz gewesen, um zu prüfen, ob die Abstandsregeln eingehalten werden: „Hier in der Weite kommen sich die Leute beim Spazierengehen nicht so nahe.“

Zwei Gründe sprächen für den besonderen Dienst: „Wir stärken die Beziehung zwischen Pferd und Reiter. In Hannover haben wir Tierpfleger, hier machen wir alles selber. Die Arbeit an der Elbe ist anders, mehr Umwelt- und Naturschutz. Und vor allem ist es auch etwas anderes.“ ca