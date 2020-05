Feuerwehreinsatz in der JVA am Markt

Lüneburg. Ein Häftling hat am Freitagabend in seiner Zelle in der JVA am Markt ein Feuer gelegt und erlitt dabei wahrscheinlich eine Rauchvergiftung. Der Einsatz lief kurz nach 19 Uhr in der Leitstelle der Feuerwehr auf: „Unklare Rauchentwicklung in der Justizvollzugsanstalt.“ Nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Daniel Roemer hatten die Wärter das Feuer weitgehend selber erstickt. Allerdings zog Qualm durch den Zellengang im Erdgeschoss.

Die Feuerwehr lüftete die Räume mit einem Gebläse. Ein Notarzt untersuchte sechs oder sieben Häftlinge, der mutmaßliche Brandstifter kam in Begleitung von Polizei und Justiz zur Behandlung ins Krankenhaus. Die anderen blieben unverletzt. Wie es dem Mann gelang, in seiner Zelle mutmaßlich eine Matratze und Kleidung anzuzünden, war am Abend noch unklar.

Von Carlo Eggeling

Ein Video gibt es auf der Facebook-Seite der LZ.