Sanierungsarbeiten: Abfahrt Bilmer Berg in Richtung Lüneburg ab Montag voll gesperrt

Lüneburg. Für Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn muss die Abfahrt Bilmer Berg in Richtung Lüneburg von der Bundesstraße 216 auf die Lilienthalstraße voll gesperrt werden. Die Arbeiten der Landesbehörde für Straßenbau finden im Zeitraum von Montag, 18. Mai bis zum 20. Mai statt.

In dieser Zeit wird für die Erreichbarkeit des Gewerbegebiets Bilmer Berg eine Umleitung über die L 221 und die Zeppelinstraße ausgeschildert. Ebenfalls in der Zeit vom 18. bis 20. Mai finden Fahrbahnsanierungen auf der Bundesstraße 4 in Fahrtrichtung Hamburg in Höhe der Abfahrt Hagen statt. Hier muss der Hauptfahrstreifen gesperrt werden. Wegen des verkürzten Verzögerungsstreifens gelten im Bereich vor der Baustelle Tempo 80 beziehungsweise Tempo 60. lz