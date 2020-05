Reppenstedt: Buchhandlung Vogel erhält Niedersächsischen Buchhandelspreis

Reppenstedt/Hannover. Die Buchhandlung Vogel in Reppenstedt erhält den Niedersächsischen Buchhandelspreis. Das gab das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur am Montag bekannt. Mit diesem Preis wird jährlich eine besonders herausragende Buchhandlung von dem Ministerium ausgezeichnet. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert und wird in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels Landesverband Nord e.V. vergeben.

„Durch ihr vielfältiges Angebot und großen persönlichen Einsatz machen Anja Vogel und ihr Team die Buchhandlung zu einem unverwechselbaren kulturellen Zentrum in Reppenstedt. Für Bürgerinnen und Bürger jeden Alters bietet die Buchhandlung Vogel nicht nur einen Raum für literarische Neuentdeckungen und Begegnungen, sondern entwickelt auch immer wieder innovative Formate zur kulturellen Teilhabe“, sagt Kulturminister Björn Thümler. „Ich gratuliere dem Team der Buchhandlung Vogel ganz herzlich zur Auszeichnung als niedersächsische Buchhandlung des Jahres 2020.“

Branka Felba, Vorsitzende des Landesverband Nord e.V.: „Begeisterung für Kultur und das Lesen, hohe Kreativität, soziales Engagement und Spaß am Miteinander. Dies sind die Zutaten für das Rezept, mit dem Anja Vogel und ihr Team täglich ihr Buchhandels-Kleinod in der Region beleben. Die Buchhandlung wird zum wunderbaren Mittelpunkt einer kleinen Gemeinde, zieht aus dem weiteren Umkreis Menschen, die hier mit Freude ihr Bedürfnis nach Literatur und Kultur ausleben können, lässt die Region (er)leben, auch virtuell.“

Die Preisverleihung findet voraussichtlich im September statt. lz