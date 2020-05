Die Lüneburger Corona-Richter

Lüneburg. Die Fußball-Bundesliga darf wieder kicken, Fitnessstudios müssen aber geschlossen bleiben. Daher zog eine Betreiberin vor das Oberverwaltungsgericht ( OVG) Lüneburg – und verlor: Vergangenen Donnerstag entschied der 13. Senat, dass gerade das stoßartige Ausatmen unter körperlicher Belastung in Studios zu einem massiven Ausstoß infektiöser Coronaviren führen könnte. Der Vergleich mit den Profikickern hinkt, in Niedersachsen bleiben die Studios vorerst geschlossen. Der Beschluss ist unanfechtbar.

Die Richter müssen wie am Fließband entscheiden

Ob Maskenpflicht in Bussen, Zwangsquarantäne nach der Rückkehr aus dem Ausland oder Gottesdienst-Verbote – drei Lüneburger Richter müssen in diesen Wochen quasi am Fließband und in kürzester Zeit Entscheidungen treffen, die unmittelbare Auswirkungen auf den Alltag Zehntausender Menschen in ganz Niedersachsen und manchmal auch darüber hinaus haben. Denn Dr. Alexander Weichbrodt, Dr. Olaf Schütz und Alexander Rädke bilden eben jenen 13. Senat des OVG, bei dem viele Eilanträge und Klagen gegen Coronabedingte Einschränkungen des Landes Niedersachsen landen.

Insgesamt 18 Senate hat das OVG, unter ihnen sind alle nur erdenklichen Themenkomplexe aufgeteilt. Und beim 13. Senat ist das Infektionsschutzrecht angesiedelt – in normalen Zeiten eher ein Randkomplex; Krankenhaus- und Rettungsdienstrecht sowie asylrechtliche Verfahren nehmen einen deutlich größeren Umfang der täglichen Arbeit ein. Doch seit dem Shutdown in Deutschland ist alles anders. Schon mehr als 100 sogenannte „infektionsschutzrechtliche Verfahren“ sind seit dem 30. März bei den drei Richtern eingegangen. Und während sich komplexe Verfahren sonst schon mal über Monate oder gar Jahre hinziehen können, ist jetzt fast immer Eile geboten bei der Frage, ob es sich um eine rechtmäßige Einschränkung handelt oder nicht. Denn häufig ändern sich die Regelungen innerhalb kürzester Zeit, zudem stehen vielfach auch wirtschaftliche Existenzen auf dem Spiel.

Ein halbes Dutzend Kamerateams belagerte das Gericht

Seit drei Jahren ist Alexander Weichbrodt (45) Vorsitzender des 13. Senats, eine solche Konzentration auf ein Thema hat der gebürtige Rostocker in dieser Zeit noch nicht erlebt. „Wir hatten bekanntlich ab dem Jahr 2015 unzählige Asylverfahren, die aber werden je nach Herkunftsland auf verschiedene Senate aufgeteilt“, erläutert OVG-Sprecherin Dr. Gunhild Becker. Anders aber verhält es sich beim Infektionsschutz. Und so hat der Vorsitzende mit seinen Kollegen Alexander Rädke, 44 Jahre alt und seit viereinhalb Jahren Mitglied des 13. Senats, sowie Olaf Schütz (54), der bereits neuneinhalb Jahre dem Senat angehört, derzeit viel zu besprechen und zu entscheiden, wobei die Eilverfahren in Sachen Corona ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

Am Dienstag, 10 Uhr, Saal 1 des Oberverwaltungsgerichts. Eine der wenigen öffentlichen Sitzungen des 13. Senats in diesen Wochen. Corona spielt diesmal ausnahmsweise keine Rolle, es geht um ein Berufungsverfahren. Wie genau soll das kleine Krankenhaus auf der Insel Borkum finanziert werden? Das Niedersächsische Sozialministerium und die Krankenkassen streiten sich darüber seit über drei Jahren.

Der Senat bekommt ab Juni Unterstützung

Doch danach sind die drei Richter schnell wieder im Corona-Modus. Manche Fälle erregen noch mehr öffentliches Interesse als ohnehin schon. Wie die Entscheidung, dass es keine pauschale 14-tägige Quarantäne bei der Wiedereinreise aus dem Ausland geben dürfe. Das OVG kassierte die niedersächsische Regelung ein, doch alle Bundesländer hatten ähnliche Bestimmungen erlassen, sodass die Entscheidung des Senats bundesweite Beachtung fand. Ein halbes Dutzend Kamerateams belagerte nach Bekanntgabe das Gericht an der Uelzener Straße. Und die nächsten Eilanträge, bei denen es unter anderem um das Nutzungsverbot von Zweitwohnungen und die Schließung von Bordellen geht, liegen schon auf dem Schreibtisch.

Ob der 13. Senat nicht langsam an seine Belastungsgrenze kommt? Nachdem die drei Richter in den vergangenen sechs Wochen die meisten der 58 eingegangenen Eilverfahren bereits entschieden haben, bleibe abzuwarten, ob sich die Anzahl der neuen Verfahren nach den jüngsten Lockerungen reduziere, erklärt Gunhild Becker. Zudem wird der Senat ab Juni für sechs Monate durch einen abgeordneten Richter vom Verwaltungsgericht Lüneburg unterstützt.

