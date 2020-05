Grünen wollen Verkehr auf L 216 beruhigen

Westergellersen. Die Gellerser Grünen begrüßen die Sanierung der Landesstraße 216 in der Ortsdurchfahrt Westergellersen, mahnen gleichzeitig jedoch weiterführen de Maßnahmen an. „Der Erhalt von Straßen sollte immer Vorrang vor einem Neubau haben, solange dieser sich nicht nachteilig für die Anwohnerinnen und Anwohner auswirkt und auch sinnvoll ist. Statt nur glatter Fahrbahnen würde ich allerdings konkrete Pläne zu einer Verkehrsberuhigung lieber sehen“, erklärt Oliver Kraemer, Ratsmitglieder der Grünen in Westergellersen.

Mittel sind vom Land bewilligt

Erst in der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die entsprechenden Mittel vom Land bewillgt sind, die Erneuerung der Fahrbahn für 2021 ist. „Dies gibt allen Beteiligten ausreichend Zeit, die Planungen zur erforderlichen und von den Grünen seit Jahren geforderten Verkehrsberuhigung auf der L 216 in Westergellersen im Zuge des Dorfentwicklungsprogramms mit den Arbeiten der geplanten Sanierung abzustimmen.“ Es wäre mehr als fahrlässig, zwei so wichtige Straßenbauprojekte nebeneinander her laufen zu lassen und diese nicht miteinander zu verbinden, merkt der Vorstandssprecher an.

Die im Projekt Dorfentwicklungsprogramm gesammelten Ideen der Bürgerinnen und Bürger zur Verkehrsberuhigung müssen aus Sicht der Grünen unbedingt berücksichtigt werden. „Wir werden hier sehr genau auf die Umsetzung achten und das Vorhaben prüfend begleiten“, kündigt Kraemer an. lz