Keine Totenrosen vor dem Eingang

Lüneburg. Plötzlich kam Nervosität auf. Ist das Scala-Programmkino am Ende, den Corona-Tod gestorben? Rote Rosen sollen am Eingang gelegen haben. Totenrosen. „Das ist eine verrückte Geschichte“, sagt Ruth Rogée, Scala-Geschäftsführerin – und lacht. Sie klärt auf: Die Rosen waren Nelken, Teil einer Aktion zum 8. Mai. Dem Kino geht es gut. Am 2. Juli soll es wieder losgehen.

Öffentliche Hilfe, Geld von Nordmedia und gestundete Miete helfen über die filmlosen Wochen. „Außerdem bilden wir immer Rücklagen für das Frühjahr, das traditionell eine Zeit mit weniger Besuchern ist“, sagt Rogée. Sie ist recht entspannt und rechnet damit, etwa jeden dritten Platz besetzen zu können, wenn endlich wieder Filme gezeigt werden dürfen. Das sollen zuerst „Berlin Alexanderplatz“ und „Undine“ sein.

1,5 Meter Distanz auch in den Kinosälen

Die Säle im Filmpalast könnten früher bespielt werden. Die Zeit des Leerstands wurde genutzt, um eine neue, aufwendige Tontechnik in die großen Säle 1 und 8 zu installieren (Bericht folgt). Aber wann geht es los? „Es geistert im Moment der 8. Juni herum. Wir sind bereit. Aber offiziell ist das noch nicht“, sagt Kinoleiterin Annette Wörsdörfer. Sie hat längst ausgerechnet, wie es funktionieren kann. Bei einem gebotenen Abstand von 1,50 Meter kann sie 20 Prozent der maximalen Plätze besetzen. Das entspricht im größten Saal 1 weniger als 100 Besucher.

Ob die Zahl machbar ist, wird eine entsprechende Verordnung des Landes zeigen. In Schleswig-Holstein, wo seit 18. Mai Kinos öffnen dürfen, sind laut dem Hauptverband Deutscher Filmtheater maximal 50 Besucher pro Vorstellung erlaubt. Es sind aber erst wenige Häuser dabei. Die CinemaxX-Gruppe hat ihr Kieler Kino neben zwei weiteren Häusern der Kette in Deutschland geöffnet, mit allen üblichen Corona-Maßnahmen: Kontakdaten, Leitsystem, Maskenpflicht bis zur Einnahme des Platzes, 1,5 Meter Platzabstand, nur nicht für Paare und Familien etc. Sonst herrscht noch weitgehend Dunkelheit auf den Leinwänden. In Lübeck immerhin bietet das Kommunale Kino in der Mengstraße ein Programm. oc