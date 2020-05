„Blanker Unfug“

Christoph Podstawa, der in der Wohnwagensiedlung lebt und für die Linke im Rat sitzt, kündigt Protest an, durch „Aktionen, politisch und juristisch“. So soll am Sonnabend, 30. Mai, voraussichtlich um 17 Uhr eine Kundgebung auf dem Marktplatz beginnen. Im Antrag an das Ordnungsamt ist eine Zahl von 100 Teilnehmern genannt.