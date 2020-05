Mehrere Demonstrationen in Lüneburg

Lüneburg. Insgesamt acht Demonstrationen finden aktuell in Lüneburg statt. Seit 15 Uhr protestieren Freunde und Anhänger des Wohnprojektes „Unfug“ an vier Lüneburger Kreuzungen (Reichenbachkreuzung, Handwerkerplatz, Kreuzung an der Post, Friedrich-Ebert-Brücke/Willy-Brandt-Straße) gegen die geplante Räumung des Geländes in Kaltenmoor. Mit Transparenten und Plakaten machen die Demonstranten auf ihre Anliegen aufmerksam, auf den Boden haben sie ihre Forderungen gesprüht.

Um 17 Uhr werden die „Unfug“-Demonstranten auf den Marktplatz ziehen.

Um 15.30 Uhr startete im Liebesgrund eine Aktion von etwa 80 „Corona-Skeptikern“, die für ihre Grundrechte demonstrieren. Ihnen gegenüber stehen etwa 50 Gegendemonstranten der Antifaschistischen Aktion, ein großes Aufgebot der Polizei trennt die Gruppen. Bisher ist die Lage ruhig. pet/row