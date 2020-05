Die Meinung der anderen

Lüneburg. Wenn Anouk Bollmann (14) mit Freunden oder ihrer Familie diskutiert, überlegt sie sich schon vorher genau, welche Gegenargumente es zu ihrer Meinung geben könnte. „Bevor ich etwas sage, denke ich darüber nach, wie andere meine Aussage entkräften könnten – und wie ich darauf reagieren kann“, erklärt die Neuntklässlerin des Gymnasiums Oedeme. Gelernt hat sie das im letzten Schulhalbjahr in der „Jugend debattiert“-AG ihrer Schule. Ein neues Angebot, das in Zukunft fester Bestandteil des Gymnasiums wird.

„Unser Ziel ist es, mündige und gesellschaftskritische Menschen am Ende ihrer Schulzeit in die Welt zu schicken“, erklärt Lehrerin Katinka Baren-Friedrich, die das Format gemeinsam mit zwei Kollegen eingeführt hat. Dafür sei „Jugend debattiert“ genau der richtige Weg. „Es ist ja nicht nur eine Möglichkeit, um die Diskursfähigkeit der Schüler zu fördern, sondern auch eine Methode, um zu lernen, wie man sich ausdrücken kann.“

Thema im Halbfinale: Legalisierung von Cannabis

Im letzten Halbjahr wurde die AG erstmals angeboten, gut 15 Schüler der neunten Klasse waren immer mal wieder dabei. „Eine Verpflichtung gab es nicht, jeder konnte reinschnuppern“, so Baren-Friedrich. Den schulinternen Wettbewerb Ende Januar gewannen Anouk Bollmann und Benedikt Ruprecht (15).

„Im Halbfinale mussten wir über die Legalisierung von Cannabis diskutieren, im Finale, vor vielen anderen Schülern, über die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre“, erklärt Ruprecht. Besonders herausfordernd sei dabei gewesen, die Argumente, Studien und Informationen frei vorzutragen. „Man muss das für eine recht lange Zeit alles im Kopf behalten, das war nicht leicht“, erinnert sich der Schüler.

Aber auch Positionen einzunehmen, die man sonst eher nicht vertreten würde, sei neu für die Jugendlichen gewesen. „Man bekommt ja eine Meinung zugeteilt und die entspricht vielleicht gar nicht deiner eigentlichen“, erklärt Anouk Bollmann, „trotzdem musst du aussagekräftige Argumente finden.“

Basisschulung für alle Schüler

Das helfe ihnen im Alltag dabei, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, sagen die Schüler. Auch Baren-Friedrich betont: „Man lernt, die Meinungen anderer auszuhalten und auf sachlicher Ebene darauf einzugehen.“

Weil das Angebot auf so gute Resonanz stieß, haben sie, ihre Kollegen Martin Geßner und Ludger Wessels gemeinsam mit Schulleiter Stefan Schulz entschieden, „Jugend debattiert“ ab dem kommenden Schuljahr als festen Bestandteil des neunten Jahrgangs einzuführen. „Alle Schüler durchlaufen eine Basisschulung“, erklärt Baren-Friedrich. „Wer danach weiterhin interessiert ist, kann in den Folgejahren an der AG teilnehmen.“

Außerdem hat sich die Schule darum bemüht, in den Regionalverbund von „Jugend debattiert“ aufgenommen zu werden. „Es ist toll, dass uns das gelungen ist“, meint Schulz. Denn nun können die Schulsieger des nächsten Jahres weiter in den Regionalwettbewerb nach Uelzen ziehen. Wer dort gewinnt, schafft es sogar in den Landeswettbewerb nach Hannover. Schulz: „Das ist ein tolles Angebot für die Schüler, die eine Spur mehr wollen.“

Die Regeln von „Jugend debattiert“ Am Anfang jeder Debatte steht eine Entscheidungsfrage, die mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden muss. Debattiert wird jeweils zu viert: Zwei Personen sind dafür, zwei dagegen. In der Eröffnungsrede nimmt jeder Teilnehmer in zwei Minuten zur Streitfrage Stellung. Die freie Aussprache dauert zwölf Minuten. Hier werden weitere Argumente in die Diskussion eingebracht. In der Schlussrunde hat jeder Teilnehmer noch einmal eine Minute Zeit, die Streitfrage ein zweites Mal zu beantworten. Dabei sollte er alle Argumente bedenken, die er zuvor gehört hat. Am Ende entscheidet die Jury nach einem Punktesystem.

Von Lilly von Consbruch