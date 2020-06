Bei Worlée geht es weiter

Lauenburg. Zwei Wochen ist es her, dass in Lauenburg das Chemiewerk Worlée in Flammen stand. Etwa 300 Feuerwehrleute aus vier Bundesländern waren im Einsatz. Un d obwohl das Feuer auf den 40 Meter hohen Produktionsturm im Werk Ost begrenzt werden konnte, geht das Unternehmen von einem Schaden in zweistelliger Millionenhöhe aus.

Immer noch, erklärte gestern Unternehmenssprecherin Annika Kunze, sei die Brandursache unklar. Kunze: „Auch die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind noch nicht abgeschlossen. Aktuell laufen noch die Verhandlung mit unseren Versicherern.“

Trotz des Brands geht es aber bei Worlée in Lauenburg mit der Produktion weiter. Annika Kunze: „Um den Ausfall des Werks Ost zu kompensieren und um unsere Kundenverträge möglichst einzuhalten, werden wir in unserem Werk West 24/7 durchproduziert.“ Heißt: 24 Stunden am Tag und an sieben Tagen in der Woche. Für einen Teil der anstehenden Produktion, solle auch der Standort Lübeck eingebunden werden.

Anteilnahme bei Kunden, Lieferanten und benachbarten Unternehmen

Weiter heißt es von Worlée: „Wir sind sehr dankbar, dass wir bisher unbeschadet durch die Corona-Krise gekommen sind und haben uns zum Ziel gesetzt, das Werk Ost so schnell wie möglich wieder aufzubauen. Hierzu soll der vom Brand zerstörte Produktionsturm abgetragen und klimagerecht wieder errichtet werden. Dieses Signal gibt nicht nur unseren Mitarbeitern Sicherheit, sondern auch der Stadt Lauenburg, wo wir mit etwa 250 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern zählen.“

Ebenso wie bei ihren Mitarbeitern für deren „Engagement und die Leistungsbereitschaft“ bedankte sich die Unternehmensleitung auch bei benachbarten Unternehmen, Kunden und Lieferanten: „Zahlreiche Unternehmen aus der Umgebung sowie Kunden und Lieferanten haben sich bei uns gemeldet und ihre Anteilnahme ausgedrückt. Viele von ihnen haben uns ihre Unterstützung angeboten.“

Die Worlée-Chemie GmbH wurde im Jahr 1851 als Handelshaus gegründet. Kerngeschäft des Familienunternehmens sind jetzt die Produktion und der Handel mit chemischen und kosmetischen Rohstoffen, das Unternehmen agiert weltweit. In Lauenburg und auch Lübeck werden Additive und Bindemittel für die Beschichtungsindustrie entwickelt und auch produziert.

Insgesamt beschäftigt die Worlée-Chemie weltweit etwa 700 Mitarbeiter, davon 685 in Deutschland. Der Konzernumsatz der Worlée-Gruppe betrug zuletzt 284 Millionen Euro. pet