Sperrungen am Kreideberg

Lüneburg. Wegen der weiteren Verlegung von Fernwärmeleitungen durch Avacon Natur in offener Bauweise kommt es auch in den nächsten Wochen zu Einschränkungen am Kreideberg. Das teilt die Stadt mit. So muss der obere Bereich des Moldenwegs von Dienstag, 2. bis Mittwoch, 3. Juni zwischen Stettiner Straße und Stöteroggestraße erneut gesperrt werden. Auch die Durchfahrt zwischen Moldenweg und Stettiner Straße ist für Autos dann nicht befahrbar.

Im Anschluss an die Baumaßnahme wird die Stöteroggestraße zwischen Thorner Straße und Moldenweg vom 4. Juni bis mindestens 19. Juni für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt nach wie vor über Vor dem Bardowicker Tore, die Hindenburgstraße sowie die Stöteroggestraße.

Während der Baumaßnahmen können die Bushaltestellen der Stöteroggestraße sowie der Magdeburger Straße nördlich des Moldenwegs nicht angefahren werden. Ersatzhaltestellen richtet die KVG in der Neuhauser Straße in der Nähe der Christianischule ein sowie im Ostpreußenring nahe der Einmündung in die Hallesche Straße.

Weiterhin finden Arbeiten im Geh- und Radweg Ostpreußenring zwischen der Grundschule Kreideberg und der Kita Kreideberg statt. Alle zuführenden Wege für Fußgänger und den Radverkehr werden gesperrt und beschildert. Die Einschränkungen gelten voraussichtlich bis Ende Juni. lz