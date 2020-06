Er verlegt Winsen nach Dänemark

Lüneburg. Die Drehbuchautoren haben es gut. Sie können die tollsten Geschichten erfinden, voller Liebesabenteuer und Intrigen, mit kuriosen Charakteren und überraschenden Wendungen. Auf dem Weg zum Happy End sind der Fantasie derer, die sich die fiktiven Leben der TV-Figuren ausdenken, kaum Grenzen gesetzt. Christian Preuß ist bei den Roten Rosen einer der beiden Männer, die für diese Fantasie den passenden Rahmen finden müssen. Zusammen mit Sascha Stolle ist er als Location­scout stets auf der Suche nach realen Schauplätzen für die nicht realen Serienabenteuer.

Man muss kein Fan der Serie sein, um zu wissen, dass es für einige Schauplätze in der Telenovela echte Vorbilder gibt, die auch immer wieder auf dem Bildschirm zu sehen sind. Das Hotel Bergström wird im TV zum Hotel Drei Könige, der Blumenhof Müller in Oedeme firmiert als Gärtnerei Albers, das Rosen-Haus hat ein reales Pendant in Adendorf. Alle drei Schauplätze sind aus der Handlung nicht mehr wegzudenken. Das dazugehörige Innenleben gibt es als Kulisse im Studio an der Lilienthalstraße, die Außenaufnahmen allerdings entstehen am echten Objekt. Da aber neben den Dauer­brennern immer wieder mal neue Schauplätze für neue Charaktere benötigt werden, gibt es die Locationscouts.

Ein Kind der Region

Christian Preuß kommt dabei zugute, dass er ein Kind der Region ist. In Lüneburg geboren, in Radbruch aufgewachsen, in Hamburg studiert und heute in Lüneburg wohnend kennt er sich bestens aus. Als Praktikant hatte er bei der Produktionsfirma einst angeheuert, längst zählt der 31-Jährige zur festen Belegschaft, seit Sommer 2014 eben als professioneller Sucher für die besonderen Orte. Zuletzt haben er und sein Kollege Stolle zum Beispiel das in der Serie thematisierte Kontorhaus aufgetan, das die beiden Rosen-Paare Britte und Luke sowie Tina und Ben kaufen wollen: Im realen Lüneburg zählt das Gebäude zum Komplex des Kronen-Brauhauses samt Museum. Ein dänisches Standesamt fanden sie in Winsen, das dortige Schloss wurde im TV zum Ort der Eheschließung von Gregor und Carla. Als Ziegenhof in der aktuellen Staffel haben die Scouts den Hof an den Teichen in Rettmer auserkoren, ein Lüneburger Innenstadtcafé diente als Pariser Bistro.

Für die Suche hat das Duo einen kleinen Zeitvorsprung. „Etwa sechs Wochen vor dem jeweiligen Dreh bekommen wir die Story und wissen so, wenn ein bestimmtes Motiv benötigt wird“, verdeutlicht Preuß. Die Vorgabe dabei: Der reale Schauplatz sollte maximal 30 Minuten Fahrtzeit von Lüneburg entfernt sein, alles andere würde zu zeit- und kostenaufwändig. Es gab allerdings ganz wenige Ausnahmen: „Wir haben auch schon mal in Dänemark, Italien und in Frankreich gedreht.“

Suche nach neuen Darstellern

Dass die Scouts mal passen mussten, weil es kein Motiv zur ausgedachten Handlung gab, daran kann sich Preuß nicht erinnern. „Lüneburg ist da ein unfassbares Geschenk, gerade mit seiner Altstadt.“ Wohl aber an seine vielleicht schwerste Nuss, die es zu knacken galt. „Das Passende für die alte Schraubenfabrik zu finden, die in der Serie zum Kulturzentrum werden sollte, war nicht einfach.“ Letztlich wurden sie in der Goseburg fündig, also auch noch ganz in der Nähe. 350 Motive seien in den bisher mehr als 3100 gesendeten Folgen gezeigt worden. Haben die Locationscouts das aus ihrer Sicht ideale Objekt gefunden, müssen sie noch die Produzenten, Regisseure und nicht zuletzt die Besitzer der jeweiligen Objekte davon überzeugen, dass diese Motive bald in den Rosen zu sehen sein sollen. Doch gerade die Besitzer seien stets aufgeschlossen. „Dass einer das nicht will, das kommt eigentlich nicht vor. Die Rosen haben einen guten Ruf“, sagt Preuß. Und obendrein zahlen sie auch für die Nutzung.

Preuß, der nach eigenem Bekunden kaum noch eine Radtour oder einen Spaziergang machen kann, ohne dabei den Blick nach möglichen neuen Schauplätzen kreisen zu lassen, ist dann auch nochmal dabei, bevor es ernst wird. „Eine Woche vor dem ersten Dreh bin ich mit dem Regisseur vor Ort und gehe mit ihm die Details durch.“

Noch rund 70 Folgen der laufenden Staffel werden nach den Wiederholungen der Corona-Pause ausgestrahlt. Die Suche nach neuen Darstellern für die nächste Staffel läuft langsam an. Und damit auch deren Abenteuer wieder möglichst glaubhaft ins Bild gesetzt werden können, werden sich auch Preuß und sein Kollege Stolle wieder auf die Suche machen.

Von Alexander Hempelmann