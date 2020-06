Ein Koffer voller Stimmzettel

Seltene Bürgerentscheide

In zwei niedersächsischen Kommunen finden am heutigen Sonntag (14. Juni) Bürgerentscheide statt: Abgestimmt wird neben Lüneburg auch in der Gemeinde Dickel. Dort geht es um die Fusion mit anderen Gemeinden. Auch für Dickel ist es der erste Bürgerentscheid in der Geschichte. „Lüneburg und Dickel erleben 24 Jahre nach Einführung des Bürgerentscheids die erste Abstimmung. Die Bürger sollten ihre Chance nutzen, mitzuentscheiden. Sie wird leider so schnell nicht wiederkommen“, erklärt Dirk Schumacher von Mehr Demokratie.

Die geringe Wahrscheinlichkeit weiterer Bürgerentscheide in beiden Kommunen erklärt Schumacher mit den geltenden Regeln. So seien in Niedersachsen Bürgerentscheide über Planungsfragen grundsätzlich nicht möglich. Schumacher erläutert: „Sehr oft müssen wir Bürgerinitiativen sagen, dass ein Bürgerbegehren nicht möglich ist.“ Statistisch finde in Niedersachsen pro Kommune ungefähr alle 200 Jahre ein Bürgerentscheid statt.

Deutlich wird die Ursache der geringen Mitbestimmungsmöglichkeiten in Niedersachsen bei einem Blick nach Bayern. Dort hat es über 1800 Bürger­entscheide gegeben, in Niedersachsen sind die Abstimmungen in Lüneburg und Dickel Bürger­entscheid Nr. 116 und 117. „Und woran liegt‘s? In Bayern sind Bürgerentscheide über Planungsfragen erlaubt“, weiß Schumacher zu berichten. Darüber hinaus seien die bayerischen Regeln insgesamt bürgerfreundlicher. Zwar habe es in Niedersachsen 2016 eine Reform gegeben, die auch erkennbar Wirkung zeige. Sie sei aber nun einmal weit hinter ihren Möglichkeiten geblieben.

Erfreut zeigt sich der Verein Mehr Demokratie über den Versand eines Abstimmungsheftes in Lüneburg. „Das fordern wir schon lange für alle Bürgerentscheide“, erklärt Schumacher. Nach Angaben von Mehr Demokratie sei dies das erste Abstimmungsheft, das in Niedersachsen jemals vor einem Bürgerentscheid verschickt wurde.