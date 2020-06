Lüneburg. Karstadt bleibt in Lüneburg: Der Standort ist nicht von den bundesweiten Schließungen betroffen. In Niedersachsen müssen die Filialen in Osnabrück, Hannover und Goslar aufgeben, in Hamburg trifft es das Kaufhof-Haus an der Mönckebergstraße.

„Mir fällt ein Stein vom Herzen“ – so kommentiert Heiko Meyer, 1. Vorsitzender der Lüneburger Händler-Organisation LCM die Rettung der Lüneburger Karstadt-Filiale. „Karstadt ist ein Magnet für Lüneburg-Besucher und nicht nur wichtig für die Angestellten, sondern für das gesamte Innenstadt-Konzept.“

In Lüneburg beschäftigt Karstadt 100 Mitarbeiter, auf vier Etagen gibt es eine Verkaufsfläche von rund 10.000 Quadratmetern. tm

