Leuphana: Die meisten Klausuren finden vor Ort statt

Lüneburg. Nach dem digitalen Sommersemester an der Universität sollten auch die Prüfungen größtenteils online absolviert werden. Das war noch vor wenigen Wochen der Plan. Jetzt stehen die Termine fest – und mit ihnen die Form: 128 von 153 Klausuren sind vor Ort geplant.

Bei der Studentin Amelie Carle wirft das viele Fragen auf: „Mit wie vielen anderen muss ich in einem Raum sitzen? Und was passiert, wenn ein einziger Fall auftritt? Kann ich dann meine ganzen Klausuren nicht mehr schreiben?“ Auch verstehe sie nicht, warum das ganze Semester digital absolviert werden konnte, die Prüfungen aber nicht. „Es ist überhaupt nicht transparent, warum das jetzt so gehandhabt wird.“

Lehrende stehen nicht in einer „Begründungspflicht“

Denn noch vor drei Wochen sagte Universitätspressesprecher Henning Zühlsdorff, dass „Online nach wie vor das Mittel der Wahl“ sei und die Lehrenden die Notwendigkeit einer Prüfung in Präsenz begründen müssten. Nun heißt es, dass die Lehrenden „nicht in einer Begründungspflicht stehen“. Die freie Wahl der Prüfungsform falle laut dem Pressesprecher unter die Freiheit von Forschung und Lehre. „Wir können ihnen nicht vorschreiben, wie sie ihre Prüfungen durchzuführen haben.“

Warum die meisten nun doch auf Präsenz setzen, erklärt er damit, dass Online-Klausuren nicht immer eine Option seien, „etwa wenn geprüft werden soll, ob Studierende in der Lage sind, ihren Lernstoff ohne die Möglichkeit, nachzuschlagen oder Rechnerhilfe in Anspruch zu nehmen, wiedergeben zu können.“ Carle kann das nicht nachvollziehen: „Das ist doch absurd, ich schreibe doch auch meine Hausarbeiten selbst, obwohl das theoretisch niemand überprüfen kann. Das ist alles eine Frage der Organisation. Andere Universitäten bekommen das ja auch hin.“

„Die Sache ist volatil“, gibt Zühlsdorff zu. In Zeiten von Corona müsse die Universität flexibel auf die aktuellen Entwicklungen reagieren. Da Präsenzklausuren die etablierte Prüfungsform seien, würden sie nun auch bevorzugt. Außerdem stehe die Universität juristisch so auf der sicheren Seite. „Wir müssen ja aufpassen, dass wir es den Studenten in diesem Jahr nicht leichter oder schwerer machen, als denen im letzten.“

„Wir zwingen ja niemanden, jetzt eine Klausur abzulegen.“

Henning Zühlsdorff, Sprecher der Leuphana

Bezüglich des Coronavirus sieht Zühlsdorff in dem Vorhaben kein größeres Risiko, „als dasjenige, das jeder von uns im Alltag auch eingeht“. Die Leuphana befolge alle Sicherheitsvorkehrungen: So werden die Studenten in kleinen Gruppen in einem Raum ihre Prüfungen ablegen, der Abstand sei jederzeit gewährleistet, auch könne die neue Corona-Warn-App helfen, um mögliche Infektionskette nachzuvollziehen.

Carle sieht das etwas kritischer: „Die meisten sind ja gerade gar nicht in Lüneburg und kommen dann aus ganz Deutschland für die Prüfungen her.“ Auch verstehe sie nicht, wie der Infektionsschutz gewährleistet werden könne, „wenn sich alle vor ihren Klausuren im Zentralgebäude treffen müssen, um dort ihren Räumen zugeteilt zu werden“. Der Pressesprecher macht deutlich, dass es für Personen der Risikogruppe andere Wege geben werde, um ihre Prüfungsleistungen zu erbringen. Alle anderen haben die Möglichkeit, noch drei Tage vor der Prüfung ohne Nennung von Gründen zurückzutreten. Zühlsdorff: „Wir zwingen ja niemanden, jetzt eine Klausur abzulegen. Man kann auch abwarten, ob sich die Situation am nächsten Prüfungstermin verändert hat.“

von Lilly von Consbruch