Alpha-E lebt noch

Ein Teil von vielen

Das Projekt „Hamburg/Bremen – Hannover“ wurde vom Bundestag im Bundesverkehrswegeplan 2030 verankert. Der dreigleisige Ausbau der Strecke Lüneburg-Uelzen wäre nur ein Teilabschnitt in dem größten Bahnausbau-Projekt in Norddeutschland, das auch unter dem Titel „Optimiertes Alpha-E mit Bremen“ bekannt ist. Zu den weiteren Ausbaustrecken gehören unter anderem die Abschnitte Langwedel-Uelzen (Amerika-Linie), Rotenburg-Verden-Minden sowie Bremerhaven-Bremen. Parallel arbeitet die Deutsche Bahn am sogenannten „Ost-Korridor“ unter Einbindung der Strecke Uelzen-Stendal. lz