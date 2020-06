Wer hat „Chico“ gesehen?

Lüneburg. Der Chihuahua einer 68-jährigen Lüneburgerin ist am Vormittag in aller Öffentlichkeit gestohlen worden. Sie hatte das braune Hündchen vor einem Lebensmittelmarkt an der Willy-Brandt-Straße angebunden. Als die Eigentümerin keine zehn Minuten später wieder aus dem Geschäft kam, war der siebenjährige „Chico“ verschwunden. Zeugen berichteten, dass zwei unbekannte Täter, beide etwa 30 Jahre alt, den Hund an sich genommen hätten und mit Fahrrädern davongefahren seien. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter 04131/8306-2215 entgegen. lz