Ab Montag: Kontaktsport eingeschränkt möglich, keine Maskenpflicht im Kinosessel

Lüneburg/Hannover. Die Corona-Reglementierungen werden ab Montag, 6. Juli, in Niedersachsen weiter gelockert. In einer Pressekonferenz des niedersächsischen Corona-Krisenstabs verkündete Referatsleiter Jens-Martin Weißer, was nach dem Wochenende in dem Bundesland wieder erlaubt sein dürfe.

Die Maskenpflicht in geschlossenen Veranstaltungsräumen wie Theatern oder Kinos entfällt, wenn die Zuschauer im Saal sitzen. Innerhalb des Gebäudes auf den Zu- und Abgängen müssen die Masken weiterhin getragen werden

Kontaktsport wie Fußball ist in festen Gruppen von bis zu 30 Personen wieder möglich

Unter Auflagen sind Veranstaltungen mit bis zu 500 Teilnehmern wieder erlaubt.

Die Hygiene- und Abstandsregeln gelten weiterhin.

