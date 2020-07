Suche nach Kajakfahrer eingestellt

Geesthacht. Die Suche nach dem auf der Elbe verunglückten Kajakfahrer ist auch am Montag erfolglos geblieben. „Wir haben die Suche beendet“, sagte Antje Freudenberg von der Polizeiinspektion Lüneburg. Wäre der vermisste Mann ans Ufer getrieben worden, wäre er im Rahmen der groß angelegten Suchaktionen am Sonntag auch gefunden worden. Taucher konnten wegen der starken Strömung an einem Wehr bei Geesthacht nicht nach dem Vermissten suchen. „Wir müssen warten, bis die Elbe ihn wieder freigibt.“

Bei dem Kajakfahrer handelt es sich nach Angaben der Polizei vermutlich um einen 23-Jährigen aus der Nähe von Dresden. Er war am Sonntag in die starke Strömung des Wehrs geraten und hatte sich nicht mehr befreien können, wie es in einer Mitteilung hieß. Zeugen hatten die Beamten verständigt, nachdem der Mann im Wehr verschwunden und nicht wieder aufgetaucht war. Polizei, DLRG und Feuerwehr hatten bei der Suche lediglich das Kajak und persönliche Gegenstände gefunden. lz