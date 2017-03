Lüneburg. Am Lüneburger Klinikum entsteht gerade ein gut 50 Millionen Euro teurer Erweiterungsbau, in dem unter anderem die Notaufnahme und eine interdisziplinäre Intensivstation Platz finden, doch die Verantwortlichen an der Bögelstraße planen schon ein weiteres Großprojekt. In einem Bereich zum Oedemer Weg könnte ein Neubau entstehen, berichtet Klinik-Geschäftsführer Dr. Michael Moormann. Benötigt werden ein Betten- und Bürotrakt sowie eventuell eine Kindertagesstätte.

Dazu stehen weitere Modernisierungen an. Inklusive des aktuellen Baus will das Klinikum bis zum Jahr 2025 rund 160 Millionen Euro investieren. Und auch die Psychiatrische Klinik (PKL), ebenfalls unter dem Dach der städtischen Gesundheitsholding, plant große Neu- und Umbauten.

Erweiterungsbau wird nicht ausreichen

Das Klinikum will seinen Erweiterungsbau für die Notaufnahme Ende 2018 fertigstellen. Schon heute sei klar, dass das Gebäude nicht reichen wird. Moormann sagt: „Unsere Patientenzahlen steigen, wir brauchen mehr Platz.“ Zum Vergleich: Wurden 2006 gut 21 000 Menschen stationär versorgt, waren es voriges Jahr 30 500. Durch sein breites Angebot und die Spezialisierung beispielsweise der Onkologie ziehe Lüneburg mehr Patienten, auch aus Lüchow-Dannenberg und Uelzen.

Auf dem Krankenhausgelände ist es eng. Daher werde voraussichtlich ein älteres Gebäude abgerissen, um Platz für den Neubau zu schaffen. Im Fokus liege ein Bereich neben der Dialyse-Praxis am Oedemer Weg. Heute stehen dort Container, in denen das Ambulanzzentrum Radiologie untergebracht ist. Benötigt werden neben Patientenzimmern Büros für Mitarbeiter, Operationssäle und die zentrale Sterilisation brauchen mehr Platz. Zudem stehen Modernisierungen an.

Sieben Millionen Euro jährlich für technische Modernisierungen

Die Pläne wurden jetzt dem Wirtschaftsausschuss des Rates vorgestellt. Das Klinikum setzt wieder auf Fördermittel des Landes, hofft auf eine Quote von bis zu 80 Prozent. Neben den laufenden Ausgaben für den aktuellen Bau geht es um weitere rund 110 Millionen Euro. In dieser Summe enthalten sind die jährlichen Ausgaben für Modernisierungen etwa der Technik, die per anno zwischen fünf und künftig sieben Millionen Euro liegen.

Die Psychiatrische Klinik plant bis 2025 mit einem Investitionsvolumen von 50 Millionen Euro. Geschäftsführer Rolf Sauer baut ein neues Pflegeheim auf dem Gelände Am Wienebütteler Weg, in das 2022 eine zur PKL gehörende Einrichtung aus Ebstorf im Kreis Uelzen einziehen soll. An das Mitte der 70er-Jahre gebaute Haus 48 soll ein Anbau mit vier Stationen gesetzt werden.

In einem ebenerdigen Pavillon könnte unter anderem die Abteilung der Alters-Psychiatrie Platz erhalten. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie wird erweitert. Für andere Stationen stehen Modernisierungen an, dafür sind quasi Umzüge von Haus zu Haus geplant.

Patienten sollen Raucherbalkone erhalten

Eine neue Sporthalle soll dann auch von Lüneburger Sportlern genutzt werden können. Im Blick ist auch die Küche. Möglicherweise entsteht eine zentrale „Herdstelle“, die dann das Städtische Klinikum mitversorgt. Sauer kalkuliert ebenfalls mit Fördermitteln des Landes – auch für den Maßregelvollzug, in dem im Auftrag des Landes rund 120 psychisch kranke Straftäter betreut werden. Die ohnehin hohe Sicherheitstechnik soll erweitert werden. Auch sollen die Patienten Raucherbalkone erhalten – sie können ja nicht mal eben vor die Tür gehen.

Die Bildungsstätte, in der an die Morde während des Nationalsozialismus erinnert wird, soll ausgebaut werden. Das alte Gärtnerhaus wird hergerichtet, die Stiftung Niedersächische Gedenkstätten des Landes könnte sich an den Kosten beteiligen.

