Adendorf. Hält sich der Großteil der Kraftfahrer in der Ortsdurchfahrt Erbstorf an die geltende Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h? Oder rasen trotz verschiedener temporeduzierender Maßnahmen immer noch zu viele durch den Adendorfer Ortsteil? Das ist seit langem ein Streitpunkt und immer wieder Thema in den politischen Gremien der Gemeinde.

Nach wie vor im Raum steht ein Antrag der CDU-Fraktion aus der vergangenen Ratsperiode, in dem es heißt: „Die Verwaltung wird beauftragt zu bewirken, dass in der Ortsdurchfahrt Erbs­torf, Erbstorfer Landstraße, eine dauerhafte elektronische Geschwindigkeitsmessung (Blitzer) eingerichtet wird.“

Das Thema stand auch auf der Tagesordnung der Ratssitzung der Gemeinde Adendorf am vergangenen Dienstag, wurde dort aber nicht behandelt. Der Grund: In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Straßen, Verkehr und Grünflächen waren sich die Adendorfer Kommunalpolitiker einig, noch einmal eine 28-tägige Geschwindigkeitsmessung in Erbstorf vorzunehmen.

CDU: „Sehr hoher Verkehrslärm“

„Inzwischen ist die Messung erfolgt, die Ergebnisse liegen vor und werden aufgearbeitet“, berichtet jetzt Christian Ninnemann, Leiter des Adendorfer Bauamts. Die Ergebnisse sollen dann in der Sitzung des Ausschusses für Straßen, Verkehr und Grünflächen am Donnerstag, 30. März, vorlegt werden.

Die CDU-Fraktion begründet ihren Antrag unter anderem mit „sehr hohem Verkehrslärm“, der durch überhöhte Geschwindigkeiten auf der Erbstorfer Landstraße verursacht werde. Außerdem komme es vor allem an der Fußgängerampel zu gefährlichen Situationen, weil Kraftfahrer dort das Rot-Signal ignorieren. Vor allem in der Nacht, so heißt es von Seiten der CDU, sei „die Raserei eine erhebliche Lärmbelästigung und eine latente Gefahr“.

„Wir haben allein 2016 in der Ortsdurchfahrt Erbstorf 14 Mal mobil gemessen. Mit Ergebnissen deutlich unter dem Durchschnitt.“

Dirk Bonow, Landkreis Lüneburg

Landkreis: „Lärmschutzargumente spielen für Messanlagen keine Rolle“

Auf die Frage des Adendorfer Bauamtsleiters Christian Ninnemann an die Straßenverkehrsbehörde beim Landkreis Lüneburg, ob der Kreis grundsätzlich bereit wäre, „ein dauerhaftes Geschwindigkeitsmessgerät an der Erbs­torfer Landstraße in der Ortsdurchfahrt Erbstorf“ zu installieren, hatte es eine klare Antwort gegeben. „Keine stationäre Messanlage in der OD Erbstorf, da die Voraussetzungen nicht vorliegen und es auch keinen sachlichen Anlass dafür gibt“, hieß es von Dirk Bonow, beim Landkreis für den Straßenverkehr zuständig.

In der Antwort des Landkreises Lüneburg an die Gemeinde Adendorf heißt es auch: „Wir haben allein 2016 in der Ortsdurchfahrt Erbstorf 14 Mal mobil gemessen. Mit Ergebnissen deutlich unter dem Durchschnitt. Verstöße haben es bei 0,62 Prozent der Durchfahrten gegeben“, so Bonow. „Der Kreisdurchschnitt aller Messstellen 2016 liegt bei 1,14 Prozent.“

Weiter heißt es vom Landkreis: „Verkehrssicherheitsgründe liegen in Erbstorf nicht vor. Es gab dort 2016 gerade mal einen Unfall. 2015 ebenfalls. 2014 gab es vier, davon zwei mit Leichtverletzten.“ Die Mehrzahl der Unfälle, so Bonow, habe sich an der Kreuzung Erbstorfer Landstraße/Dorfstraße ereignet. „Vorgetragene Lärmschutzargumente spielen für Messanlagen keine Rolle“, heißt es außerdem vom Landkreis.

„Mich überzeugen die Argumente des Landkreises Lüneburg nicht so sehr“, sagt dagegen Gunther von Mirbach, Fraktionsvorsitzender der CDU im Adendorfer Gemeinderat. Er ist gespannt auf die Ergebnisse der 28-tägigen Messung und erklärt vorerst: „Deshalb halten wir unseren Antrag aufrecht.“

Von Ingo Petersen