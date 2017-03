Lüneburg. Alles ist nagelneu und für die Kleinen vorbereitet: feiner, sauberer Sand zum Buddeln und Formen ebenso wie zwei fröhlich dreinschauende Schaukeltiere, ein kleines Drehkarussell und ein hölzerner Sitzrahmen, auf dem Mama oder Papa beim Spielen mit ihren Jüngsten in der großen Sandkiste hinter dem Haus am Tartuer Tor Platz nehmen können. Nur eines ist ungewöhnlich an dieser Kleinkind-Idylle: Mitten aus der Sandkiste ragt ein großes Lüftungsbauwerk für die Abluft aus der darunter liegenden Tiefgarage hervor. Während der Bauträger sich auf die Bauordnung beruft, zeigt sich die Stadt von der Anlage im Hanseviertel überrascht.

Außenanlage sind nicht abgenommen worden

„Die Außenanlagen sind bislang nicht abgenommen worden. Auch ein Schlussabnahmeschein für das Bauvorhaben wurde bislang nicht erteilt“, sagt Stadtpressesprecher Daniel Gritz auf Nachfrage, wie es denn möglich sei, dass die Stadt ein solches Bauwerk inmitten einer Sandkiste genehmigen könne. Das nämlich behauptet der Bauträger des Gebäudes, die Projektgesellschaft Tartuer Tor GmbH (PTL): „Das Gebäude wurde abgenommen, außerdem war auch alles in den Bauplänen so vorgesehen“, sagt Sascha Franke, Projektleiter der PTL.

Wie Franke erklärt, musste für die 48 Pkw-Stellplätze umfassende Tiefgarage der Nachweis der natürlichen Be- und Entlüftung erbracht werden. Daraus hätten sich drei geometrisch angeordnete Lüftungsbauwerke ergeben, eines davon dort, wo jetzt die Sandkiste ist.

Zwar habe es laut Gritz Teilabnahmen gegeben, bei der letzten Teilabnahme aber seien die Außenanlagen noch nicht ausgeführt gewesen. „Ebenso waren die Zu- und Abluftöffnungen für die Tiefgarage noch nicht fertig. Wegen der Außenanlagen hat der Projektträger von sich aus um einen weiteren Abnahmetermin gebeten.“ Bei einem solchen Termin wäre der Punkt bemängelt worden. Die Stadt widerspricht auch in einem weiteren Punkt: „In den Bauvorlagen waren die Lüftungsöffnungen der Tiefgarage nicht dargestellt. Die Versorgungs- und Gebäudetechnik war zudem nicht Bestandteil der Baugenehmigung. Der Bauherr wollte dies nachreichen. Das ist bislang jedoch nicht erfolgt.“

Projektleiter: Keine Gefahr für Kinder

Projektleiter Franke wiede­rum kann ein Problem für in der Sandkiste spielende Kleinkinder nicht erkennen: „Es gibt keine motorische Lüftung und die Abgase entweichen gleich nach oben.“ Außerdem gebe es nur wenig Bewegung in der Tiefgarage, die Fahrzeuge würden zumeist morgens und abends von den berufstätigen Mietern genutzt. Und weiter: „Man hat ja auch keine Bedenken bei einem Spielplatz direkt neben einer Straße oder mit seinem Kind durch eine Tiefgarage zu seinem Auto zu gehen.“

Seitens der Stadt wurde jedenfalls baldige Klärung angekündigt: „Unsere Bauaufsicht wird sich den Sachverhalt in den kommenden Tagen vor Ort ansehen.“

Von Ulf Stüwe