Lüneburg: 22-Jähriger verprügelt Ex-Freundin

Lüneburg. Ein 22-Jähriger soll am Mittwochnachmittag mit seiner gleichaltrigen Ex-Freundin in ein Waldstück gefahren sein und sie dort so heftig verprügelt haben, dass die Frau später im Klinikum behandelt wurde. Der war es gelungen, ihrem Peiniger zu entkommen und zu zwei Forstarbeitern zu laufen. Der Schläger fuhr mit seinem Auto davon. Die Polizei nahm den Verdächtigen später fest. Unklar war gestern, ob ein Haftbefehl gegen den Mann beantragt wird. Beim Tatort rätseln die Beamten noch. In der Nähe befanden sich ein Friedhof und eine Bushaltestelle. Denkbar sei, dass es bei Gut Wienebüttel oder am Waldfriedhof zu der Tat kam. Die Polizei bittet die Arbeiter, sich zu melden.

Polizeibericht

Winsen/Luhe. Heftiger Streit auf einem Spielplatz am Mittwochabend: Ein Neunjähriger soll eine 14-Jährige mit einem Faustschlag so heftig getroffen haben, dass das Mädchen zu Boden ging und kurze Zeit bewusstlos war. Anschließend soll der Junge gegen den Kopf des Opfers getreten haben. Die Jugendliche kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Da der Junge nicht strafmündig ist, steht aus strafrechtlicher Sicht nur ein ermahnendes Gespräch an. Zudem schickt die Polizei einen Bericht ans Jugendamt.

Bavendorf. Ein plötzlich über die B 216 laufender Hund hat am Mittwoch gegen 14.40 Uhr einen Unfall ausgelöst. Der Fahrer eines aus Dahlenburg kommenden Opel samt Hänger, auf ihm stand ein neuer Ford Transit, bremste ein paar Hundert Meter vorm Ortsschild Bavendorf ab. Das Gespann geriet ins Schleudern, der Hänger kippte um. Der Schaden geht in die Tausende.

