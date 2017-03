Polizei: 1000 Euro Belohnung für Ergreifung des Bankräubers

1000 Euro Belohnung hat die Lüneburger Polizei jetzt für die Ergreifung des Bankräubers der Sparkassenfiliale am Kreideberg ausgesetzt. Wie berichtet überfiel am 13. Februar gegen 10.15 Uhr der Täter die Bank in der Thorner Straße. Mit einer Schusswaffe bedrohte er eine Bankangestellte und zwang sie zur Herausgabe von mehreren tausend Euro Bargeld. Anschließend flüchtete er auf einem Fahrrad.

Täterbeschreibung männlich, zwischen 160 und 175 cm groß

schwarzer Motorradhelm mit getöntem Visier

schwarze Umhängetasche, in Teilen rot abgesetzt

Fluchtfahrzeug: Trekking-Rad mit geradem Trekking-Lenker kein Gepäckträger Dunkler Rahmen dezente, grünliche Aufkleber Vorderrad mit Nabendynamo



Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt, die nicht an der Straftat beteiligt gewesen und nicht Amtsträger sind, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Die Entscheidung und Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. lz

Fotos: Polizei

