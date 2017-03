Der Nabu Niedersachsen startet, unter Einbeziehung des Ehrenamtes, ein Herdenschutzprojekt in Niedersachsen. Mittels dieses Projektes sollen in den kommenden drei Jahren Partner für die Umsetzung von Herdenschutzmaßnahmen zur Sicherung extensiver Weidetierhaltung vor dem Wolf gefunden werden.

Nabu-Projektleiter Peter Schütte sagt zum Projekt „Herdenschutz in Niedersachsen“: „Im Vordergrund steht die Ausbildung Ehrenamtlicher in der Fläche Niedersachsens, um in verschiedenen Einsatzgebieten praktische und schnelle Hilfe für Weidetierhalter leisten zu können und zur Erkenntnisgewinnung in der Interaktion Wolf/Nutztier/Mensch in dichtbesiedelten Regionen beizutragen.“

Das Projekt wird durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung gefördert. Weitere Infos unter www.herdenschutz-niedersachsen.de.