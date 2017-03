Aus Auslandseinsätzen zurück: Lüneburg begrüßt Aufklärer

Insgesamt 204 Soldaten des Aufklärungslehrbataillons 3 waren im vergangenen Jahr im Auslandseinsatz, beteiligt an sechs Missionen auf drei Kontinenten: Soldaten des Verbandes leisteten Dienst in der Ausbildungsmission der Bundeswehr für die Pershmerga im Nordirak, der Mission Resolute Support in Afghanistan, der European Training Mission in Mali, der NATO-Mission KFOR im Kosovo sowie der UN-Mission in Somalia.

Lüneburgs Aufklärer sind spezialisiert auf die bodengebundene Spähaufklärung, auf die Gefechtsfeldradaraufklärung, auf Aufklärung mit Drohnen und auf den Einsatz mit Feldnachrichtenkräften.