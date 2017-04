Landtagswahl: Alexander Schwake ist CDU-Direktkandidat

Von Ulf Stüwe

Handorf . Es war knapp geworden in Handorf, knapper, als manch einer der Teilnehmer der CDU-Nominierungsveranstaltung am Freitagabend in Beneckes Gasthaus wohl erhofft hatte. Zwar sah es nach dem ersten Wahldurchgang für Niels Webersinn, der gefühlt von vielen als heimlicher Favorit des CDU-Kreisverbands Lüneburg für die Wahl des Direktkandidaten zur Landtagswahl 2018 gehandelt wurde, noch gut aus. Auf ihn entfielen mit 34 die meisten der 80 abgegebenen Stimmen, doch Alexander Schwake und Evelin Tiedemann waren mit 25 und 21 Stimmen dichtauf. Im zweiten Wahlgang dann die Überraschung: Mit 42 von 77 gültigen Stimmen setzte sich Alexander Schwake deutlich gegen Niels Webersinn durch, der es bei einer Enthaltung auf 34 Stimmen brachte.

„Ich bin selbst immer noch überrascht“, sagte Schwake nach seiner Nominierung. Der 25-Jährige ist damit stärkster Herausforderer von Andrea Schröder-Ehlers, die bereits 2013 für den Wahlkreis 49 mit Lüneburg und den Samtgemeinden Amelinghausen, Gellersen und Bardowick als Direktkandidatin der SPD in den Landtag eingezogen war.

„Ich möchte den Menschen in der Region ein gutes Leben ermöglichen!“, rief Schwake den Parteimitgliedern in seiner Rede zu, in der er den Bogen weit spannte: Der reichte von der Förderung des Heidetourismus und mehr Polizisten für die Region über verbesserten Lärmschutz, den Bau der Elbe-Brücke bis zu mehr Kontinuität im Bildungssektor und stärkerem Vorgehen gegen den Wolf. „Und ich werde das Lüneburger Direktmandat zurückholen“, versprach der gelernte Betriebswirt seinen Parteifreunden.

Evelin Tiedemann setzte auf eine Stärkung der Frauen in der Politik, sie selbst sah sich als „Alternative gegen die Männlichkeit“. Ein Gleichgewicht der Geschlechter in der Landtagsfraktion sei wichtig, „Frauen reagieren anders als Männer“. Aber auch sie hob die klassischen CDU-Politikfelder Bildung, Sicherheit, Internet und Bürokratieabbau hervor.

Ebenso warb Niels Webersinn, der sich vom Wahlausgang sichtlich überrascht zeigte, um die Stimmen der Basis. Ob aber dessen umfangreiches Bündel an Maßnahmen und Zielen bei den Parteimitgliedern nicht griff oder parteiinterne Querelen den Ausschlag gaben, blieb an dem Abend offen. Webersinn wie auch Evelin Tiedemann sicherten Schwake aber ihre Unterstützung im kommenden Landtagswahlkampf zu.