Sparkasse Lüneburg: Austausch im Verwaltungsrat?

Lüneburg. Elf aktive und ein ehemaliger Politiker sitzen im Verwaltungsrat der Sparkasse Lüneburg. Sie entscheiden mit, wenn es darum geht, welchen Weg die Bank künftig gehen soll und wohin erwirtschaftete Überschüsse fließen sollen. Die Mitarbeit in dem Gremium wird von vielen auch wegen attraktiver Sitzungsgelder geschätzt. Damit könnte es bald vorbei sein. Grund sind Überlegungen der Europäischen Zentralbank (EZB), die Qualifikationsanforderungen für Sparkassen-Aufseher zu verschärfen und nur ausgewiesene Finanzexperten in den Verwaltungsräten zuzulassen. Politik und Sparkasse sind wenig begeistert.

„Die Strukturen haben sich in der Vergangenheit bewährt“, sagt Thomas Piehl, Lüneburgs Sparkassen-Vorstandsvorsitzender. Zwar könne er verstehen, dass die EZB ein Interesse an einer hohen Qualifikation und einer guten Aufsichtsarbeit habe, dennoch sollte die Zentralbank einen Ansatz finden, „der der Unterschiedlichkeit der einzelnen Banken und Sparkassen unter anderem in Bezug auf die jeweilige Größe, Risiko oder das Geschäftsmodell Rechnung trägt“.

Für die Eigentümer sagt Oberbürgermeister Ulrich Mädge: „Der Vorstoß für mehr Qualität ist richtig, wird aber überzogen. Danach dürften nur noch pensionierte Bänker und Hauptverwaltungsbeamte in den Gremien sitzen. So viele gibt es gar nicht. Die Regionalinstitute, verkürzt gesagt, gehören ja quasi Stadt und Landkreis. Und ich kenne keine Firma, wo der Eigentümer nicht im Aufsichtsrat sitzt.“ Die Zentralbank sei „zu weit gesprungen, jedenfalls für kleine Sparkassen“. Hier solle wieder das deutsche Sparkassenwesen getroffen werden, das es so anderswo nicht gibt. „Wer hat uns über die Finanzkrise gebracht?“, fragt Mädge: „Sparkassen mit ihrer konservativen Geldpolitik und ihren regional verankerten Verwaltungsräten?“

Nicht mit weltweit agierenden Großbanken vergleichbar

Dem schließt sich auch Manfred Nahrstedt an, Landrat und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sparkasse Lüneburg: „Ich kann mich gut daran erinnern, dass in der letzten Wirtschafts- und Bankenkrise die Sparkasse und deren Vorstände und Verwaltungsräte dafür gelobt wurden, nicht wie viele weltweit agierende Großbanken gezockt zu haben.“ Die Sparkassen hätten immer finanzwirtschaftliche Verantwortung gezeigt und dadurch bewiesen, dass deren Gremien die richtige Zusammensetzung und Kompetenz haben. „Dies ändern zu wollen, kann ich nicht nachvollziehen. Man sollte dort etwas ändern, wo die finanzpolitischen Fehler gemacht wurden und uns in Ruhe mit den bisherigen Vertretern für unsere Regionen weiter arbeiten lassen.“ Auch sei es falsch, Bürgermeistern oder Landräten und Kommunalvertretern generell einen Interessenskonflikt zu unterstellen.

Als „Frontalangriff auf das öffentlich-rechtliche Bankenwesen in Europa“ bezeichnet Thomas Mang, Präsident des Sparkassenverbandes Niedersachsen, die Stoßrichtung der europäischen Regulierungsmaßnahmen. Auch mit den aktuell im Entwurf vorliegenden Regeln für die Besetzung der Kontrollgremien von Sparkassen ziele die EZB auf gut funktionierende Strukturen und Mechanismen: „Dieses Vorhaben ist mit der besonderen Aufgabenstellung öffentlich-rechtlicher Institute nicht vereinbar.“

Der CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann möchte, dass „auch in Zukunft diejenigen ein wachsames Auge auf unsere Sparkasse haben, die von den Bürgern in Stadt und Landkreis Lüneburg gewählt worden sind“. Zwar sei es „grundsätzlich richtig, erfahrenen Fachleuten die Aufsicht über Finanzgeschäfte einer Sparkasse zu überlassen“, die EZB verfehle aber das Ziel, wenn sie die regional aufgestellten Sparkassen in Niedersachsen mit systemrelevanten und weltweit agierenden Großbanken gleichsetzt. Außerdem gebe es auch jetzt schon klare Anforderungen für Gremienmitglieder: „Ohne Erfahrung und Sachkunde in Wirtschaftsfragen wird niemand in den Verwaltungsrat berufen.“ Er werde sich dafür einsetzen, dass die „nicht angemessenen Verschärfungen“ zurückgenommen werden.

Von Ulf Stüwe