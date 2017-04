Landkreis Lüneburg: Millionen fließen in die Schulen

Lüneburg. Die Mitglieder des Kreistagsausschusses für Hochbau und Energiesparmaßnahmen sind es gewohnt, mit hohen Millionenbeträgen zu jonglieren. Bei der jüngsten Sitzung im Kreishaus trug Detlef Beyer, Leiter der Gebäudewirtschaft des Landkreises, die für das Haushaltsjahr 2017 geplanten Baumaßnahmen vor.

Das Investitionsvolumen in diesem Jahr: rund 11,14 Millionen Euro. „Im vergangenen Jahr waren es rund 11,9 Millionen Euro“, erklärte Beyer. Der weitaus größte Teil der Investitionen fließt in umfangreiche Maßnahmen an den Schulen des Landkreises.

Nur fünfstellige Beträge investiert der Landkreis dagegen in andere Bereiche, etwa 72 000 Euro in die Umgestaltung des Michaelisgeländes zu Füßen der Michaeliskirche oder 44 000 Euro in die Schaffung neuer Büroräume im Gebäude der Kfz-Zulassungsstelle.

Detlef Beyer trug auch die im vergangenen Jahr durchgeführten Baumaßnahmen vor – zu den größten zählten die Sanierung des vom Gymnasium genutzten Gebäudetrakts 4 am Schulzentrum Oedeme für zwei Millionen Euro sowie der Bau einer Asylbewerberunterkunft in Embsen für 1,5 Millionen Euro.

Die größten der 2017 vorgesehenen Projekte:

Schulzentrum Oedeme, große Sporthalle: 2,17 Millionen Euro sind eingeplant für die Sanierung von Decken, Fassaden und Haustechnik. Die Arbeiten sollen noch in diesem Monat beginnen. Die Arbeiten finden in den Bereichen statt, die nicht von der 2008/2009 durchgeführten Sanierung betroffen waren.

Berufsbildende Schulen auf dem Schwalbenberg: 2,08 Millionen Euro plant der Landkreis Lüneburg im laufenden Jahr ein für die Errichtung einer neuen Schulsporthalle im Bereich Schierbrunnen, die auch noch vier allgemeine Unterrichtsräume enthalten soll (Gesamtinvestition: 2,65 Millionen Euro). Die Erdarbeiten dort sind bereits im Gange, die Erstellung der Fassade erfolgt in Industriebauweise.

Schulzentrum Scharnebeck: 730 000 Euro sollen fließen für die Sanierung und Modernisierung des Ostflügels der Oberschule, den insgesamt achten Bauabschnitt bei der gründlichen Sanierung des Schulzentrums. Das Schulzentrum wird mit Fertigstellung der Maßnahme komplett saniert sein – es fehlt noch die große Sporthalle.

Berufsbildende Schulen III und II: 368 000 Euro für die BBS III, 363 000 Euro für die BBS II – an beiden Schulen investiert der Landkreis weiter in den Bereichen Brandschutz und Elektro­sanierung.

Schulen allgemein: 200 000 Euro sind für verschiedene Schulen im Landkreis vorgesehen, um dort die baulichen Voraussetzungen für die inklusive Beschulung zu schaffen oder zu verbessern.

Berufsbildende Schulen III: 212 000 Euro sollen fließen in die Neuausstattung von zwei Hauswirtschaftsküchen, weitere 100 000 Euro als Planungskosten in den vorgesehenen Bau eines „Grünen Hauses“ fließen, der das bisherige „Gewächshaus“ ersetzen soll (Gesamtkosten: 400 000 Euro).

Berufsbildende Schulen I: 180 000 Euro plant der Landkreis im laufenden Jahr für die Erweiterung und den Umbau des Verwaltungsbereichs ein.

„Eine gelungene Sache“, lobte Ausschussmitglied Rolf Rehfeldt (Grüne) das Programm des Landkreises, dem der Ausschuss auch einstimmig zustimmte.