Regeln rund ums Osterfeuer +++ mit Terminen

Lüneburg. Seit Jahrhunderten sind sie Tradition: die Osterfeuer. Über 100 der traditionellen Feuer werden auch dieses Jahr wieder an Gründonnerstag, Karsamstag und Ostersonntag überall in Stadt und Landkreis Lüneburg lodern und dafür sorgen, dass sich Jung und Alt ringsherum versammeln. Doch wer ein öffentliches Osterfeuer organisiert, sollte einige Punkte beachten: „Osterfeuer müssen bei der Gemeinde oder Samtgemeinde angemeldet werden“, betont Manfred Gaulien von der Unteren Naturschutzbehörde, „verbrannt werden dürfen nur Baum- und Strauchschnitt, Stroh und unbehandeltes Holz, aber keine Abfälle.“

Mit dem Zusammentragen des Brennmaterials sollte frühestens eine Woche vor der Veranstaltung begonnen werden. Das Brennmaterial dürfe erst am Tag des Osterfeuers auf die Feuerstelle gelegt werden, erklärt Gaulien. Das soll verhindern, dass die alte Tradition zahlreichen Tieren zum Verhängnis wird: Igel, Vögel und andere Kleintiere, die die Haufen als Unterschlupf nutzen, können so beim Umschichten weglaufen und einem qualvollen Tod in den Flammen entgehen. Im März beginnen außerdem viele Vögel mit ihrem Nestbau oder haben bereits vollständige Gelege. Holz- und Reisighaufen aus dem letzten Jahr sollten deshalb liegen gelassen werden, um die Brut- und Wohnstätten der Tiere nicht zu zerstören.

Zudem sollte das Osterfeuer immer mit reichlich Abstand zu Wäldern, Buschwerk und Strohdachhäusern aufgeschichtet werden, Löschgeräte sollten vor Ort vorhanden sein. In naturschutzrechtlich geschützten Bereichen sind Osterfeuer verboten. Was passiert, wenn ein Osterfeuer ordnungswidrig abgebrannt wird?

„In erster Linie geht es um die Sicherheit, das heißt, dass im ungünstigsten Fall die Feuerwehr gerufen werden muss, um das Feuer zu löschen. Eine weitere Folge wäre ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegenüber dem Genehmigungsinhaber“, heißt es auf der Internetseite der Stadt Lüneburg. Mehr Informationen zum Thema Osterfeuer gibt es bei den Gemeinde- und Samtgemeindeverwaltungen sowie den örtlichen Feuerwehren. plu

Hier finden Sie eine interaktive Übersichtskarte der Stadt Lüneburg

Die Osterfeuer in Stadt, Landkreis und den Nachbargemeinden

Gründonnerstag, 13. April

Samtgemeinde Amelinghausen

Etzen. 18 Uhr, Sandkuhle (Verbindungsweg zw. Etzen und Dehnsen)

Stadt Bleckede

Garlstorf. 18 Uhr, An der Wetter.

Rosenthal. 19 Uhr, Auf dem Burken

Samtgemeinde Dahlenburg

Ellringen. 19 Uhr, Kieskuhle

Samtgemeinde Ilmenau

Melbeck. 19 Uhr, Danziger Straße (Siedlergemeinschaft)

Stadt Lüneburg

Ebensberg. 20 Uhr, Erbstorfer Landstraße/Gut Olm

Lüneburger Sportvereinigung. 18 Uhr, Schützenstraße 31

Oedeme. 19 Uhr, Rehrweg

Samtgemeinde Ostheide

Barendorf. 19 Uhr, Parkplatz Edeka-Markt, Lüneburger Straße

Süttorf. 19 Uhr, Osterfeuerplatz am Moorweg

Vastorf. 19 Uhr, Gifkendorfer Straße, Sportplatz

Samtgemeinde Scharnebeck

Boltersen. 19.30 Uhr, Am Kirchwege

Hittbergen. 19 Uhr, Zum Osterberg

Hohnstorf. 19 Uhr, Am Eichenwäldchen

Gemeinden in Nachbarkreisen

Gemeinde Bienenbüttel:

Eitzen I. 19 Uhr, Sandkuhle bei Sannes.

Steddorf. 18 Uhr, Fichtenweg

Karsamstag, 15. April

Gemeinde Adendorf

Adendorf/Erbstorf. ab 19 Uhr, auf dem Feuerwehrübungsplatz, Im Lurup.

Samtgemeinde Amelinghausen

Amelinghausen. 17 Uhr, Zum Lopautal

Betzendorf/Drögennindorf. 18 Uhr, Zur Alten Heide

Dehnsen. 18 Uhr, Teich 800 Meter von Dehnsen

Ehlbeck. 19 Uhr, Ortsausgang Richtung Munster, Sandkuhle

Marxen. 18.30 Uhr, Östlicher Ortsrand

Oldendorf/Luhe. ab 19 Uhr, an dem Weg zur Oldendorfer Totenstatt

Soderstorf. 19 Uhr, Sportplatz, hinter der Turnhalle

Wetzen. 19 Uhr, hinter dem Feuerwehrhaus

Samtgemeinde Bardowick

Bardowick. 18 Uhr, Schützenplatz

Bardowick. 19 Uhr, Vögelser Weg 27

Barum/Horburg. 19 Uhr, Acker Ortsausgang Richtung Over Straße

Handorf. 18.30 Uhr, Lüneburger Weg

Radbruch. 19 Uhr, Op‘n Donnerloh

St. Dionys. 19 Uhr, Widukindweg

Wittorf. 19 Uhr, Im Rehr gegenüber dem Sportplatz

Stadt Bleckede

Alt Garge. 19 Uhr, Feuerwehrhaus

Barskamp. 19 Uhr, Kiesgrube

Bleckede. 20 Uhr, Lauenburger Straße 40

Breetze. 19.30 Uhr, Rippenberg

Garze. 19.30 Uhr, Ortsmitte Richtung Deich

Radegast. 19 Uhr, Hinter den Höfen

Walmsburg. 19.30 Uhr, Am Sportplatz

Samtgemeinde Dahlenburg

Ahndorf. 19 Uhr, Am Schützenplatz 1

Buendorf. 19 Uhr, alte B216, Mistgrabenweg

Dahlem/Harmstorf. 19 Uhr, Am Kirchberg in Harmstorf

Gienau. 19.30 Uhr, Wiebecker Straße 4

Marienau. 18 Uhr, Neetzetalstraße 9

Nahrendorf. 19.30 Uhr, Tangsehler Weg

Nieperfitz. 19 Uhr, Nieperfitz 5

Köstorf. 19 Uhr, Schützenplatz

Kovahl. 19.30 Uhr, Ventschauer Straße

Leesthal. 19.30 Uhr, Feld Richtung Wiecheln

Lüben. 20 Uhr, Lüben 5a

Pommoissel. 19 Uhr, Zum Alten Wasserwerk

Seedorf. 19 Uhr, Ortsausgang Gut Horn

Quickborn. 19 Uhr, Am Wolterskamp

Tosterglope. 18 Uhr, An den Teichen

Samtgemeinde Gellersen

Dachtmissen. 19 Uhr, Freifläche „Auf dem Kamp“

Heiligenthal. 19 Uhr, an der Kreisstraße 36/ehemaliger Sportplatz

Kirchgellersen. 18 Uhr, Einemhofer Weg

Reppenstedt. 19 Uhr, Böhmsholzer Weg

Westergellersen. 19 Uhr, Freifläche am Bollweg

Gemeinde Amt Neuhaus

Banratz. 18 Uhr, Weidestraße

Bitter. 19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus

Dellien. 19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus

Haar. 17 Uhr, Hauptstraße

Kaarßen. 19 Uhr, Am alten Sportplatz

Laake. 19 Uhr, Elbstraße 8

Laave. 19 Uhr, Tripkauer Straße 22

Neuhaus. 18 Uhr, Amtskoppel

Niendorf. 19 Uhr, Sportplatz

Pinnau. 19.30 Uhr, Wirtschaftsweg Richtung Laake

Rassau. 18 Uhr, Elbstraße 15

Stapel. 20 Uhr, Vockfeyer Brücke

Stiepelse. 19 Uhr, Wiese rechts vor Ortseinfahrt

Stixe. 19 Uhr, Hauptstraße 8

Strachau. 19.30 Uhr, Wiese vor Seniorenheim

Sumte. 19 Uhr; Feuerwehrgerätehaus (Feuerschale)

Tripkau. 19 Uhr, Alter Melkstand (Richtung Wilkenstorf)

Vockfey. 19.30 Uhr, Elbstraße 19

Wehningen. 18 Uhr, Feuerwehrgerätehaus

Zeetze. 19.30 Uhr, An der Bäk

Samtgemeinde Ilmenau

Deutsch Evern. 17 Uhr Kinder-Osterfeuer, 19.30 Uhr großes Feuer, Feuerwehrhaus

Embsen. 19 Uhr, Ortfelder Weg 1

Kolkhagen, 19 Uhr, kleines Osterfeuer hinter dem Feuerwehrhaus

Melbeck. 18 Uhr, Feuerwehrhaus

Oerzen. 19 Uhr, Feuerwehrhaus.

Stadt Lüneburg

Kleingartenvereine:

Am Pferdeteich: 18 Uhr

Am Schildstein: 18 Uhr

Düvelsbrook: 19 Uhr

Ilmenau: 18 Uhr

Jägerteich: 19 Uhr

Krähensaal: 19 Uhr

Moldenweg: 17 Uhr

Moorfeld: 18 Uhr

Auf den Sandbergen: 17 Uhr

Ev.-ref. Kirchengemeinde. 18 Uhr, Am Schierbrunnen 4

Goseburg. 19 Uhr, am Sportplatz VfB Goseburg/Moorweide 13

Häcklingen. 18.30 Uhr, Embser Kirchweg

Ochtmissen. 18 Uhr, Vögelser Straße (Sportplatz)

Reitclub Hagen. 19 Uhr, Apfelallee/Ecke Postweg

Rettmer. 19 Uhr, Klosterweg 23, Grundstück altes Feuerwehrhaus

Siedlergemeinschaft Sternkamp/ Zeltberg. 18 Uhr, Sternkamp (Siedlerhaus)

Samtgemeinde Ostheide

Barendorf. 17 Uhr, Wacholderweg 5

Bavendorf. 19 Uhr, Osterfeuerplatz, Ortsausgang Richtung Thomasburg

Holzen. 19.30 Uhr, Am Schwimmbad

Neetze. 19 Uhr, Grillplatz Jürgenstorfer Weg

Radenbeck. 19 Uhr, Am Mausethal

Reinstorf. 19.30 Uhr, Osterfeuerplatz, Am Vitusbach

Thomasburg. 19 Uhr, Zum Küselberg

Wendhausen. 19 Uhr, Festplatz

Wendisch Evern. 19 Uhr, Sportpark (CDU-Ortsverband)

Samtgemeinde Scharnebeck

Artlenburg. 19 Uhr, Elbterrassen

Barförde. 19.30 Uhr, Festplatz

Brietlingen. 19 Uhr, Wulfshagenweg

Echem. 19 Uhr, Sportplatz

Lüdersburg. 19 Uhr, Feuerwehrhaus

Lüdershausen. 18 Uhr, Sandkuhle

Rullstorf. 19 Uhr, Sandkuhle

Scharnebeck. 18 Uhr, Wiesen neben dem Parkplatz Schiffshebewerk

Gemeinden in Nachbarkreisen

Gemeinde Bienenbüttel:

Bargdorf. 19 Uhr, Wiese bei Uwe Radel

Beverbeck. 18 Uhr, Sandkuhle

Bienenbüttel. 19 Uhr, Feuerwehrhaus (ab 16 Uhr für Familien)

Bornsen. 19 Uhr, Fußballplatz

Edendorf. 19.30 Uhr, Alte Hofstelle Basse

Grünhagen. 18 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus

Hohenbostel. 18 Uhr, Zur Wasch

Rieste. 18 Uhr, Sandkuhle

Varendorf. 19 Uhr, Oldendorfer Weg

Wulfstorf. 18 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus

Samtgemeinde Elbmarsch

Avendorf. 18 Uhr, Elbuferstraße 93

Avendorf. 19 Uhr, am Feuerwehrgerätehaus

Bütlingen. 19.30 Uhr, Weinberg (Osterfeuerplatz)

Drage. 18 Uhr, Drage, Umland an der Elbe

Drage. 19 Uhr, Uferweg 6

Drage. 18 Uhr, Winsener Straße 42

Drennhausen. 18 Uhr, Realgemeindeplatz, Drennhäuser Weg

Eichholz. 18 Uhr, Wiesengrund

Hunden. 18 Uhr, Brennplatz Hunden/Fahrenholz

Marschacht. 19 Uhr, Feuerwehrgerätehaus

Oldershausen. 19 Uhr, Zum Hohenbrink

Schwinde. 19 Uhr, Wehrlandsweg

Stove. 18 Uhr, Stover Strand 10

Stove. 19 Uhr, Stover Strand/ Camping Land

Stadt Lauenburg:

Lauenburg. 19 Uhr, Bootshaus, Kuhgrund

Samtgemeinde Salzhausen:

Eyendorf. 19 Uhr, Bolzplatz

Garlstorf. 19 Uhr, gegenüber Hof Zobel

Garstedt. 18 Uhr, Bornbachweg

Gödenstorf. 18 Uhr, an der Köhlerhütte

Lübberstedt. 19 Uhr, Alte Brennkuhle

Oelstorf. 19 Uhr, Wiese Am Eichhof

Putensen. 18 Uhr, Amelinghäuser Straße

Tangendorf. 18 Uhr, Ahlbergstraße

Toppenstedt. 15 Uhr, Friedhof

Salzhausen. 19 Uhr, Gallerberg

Vierhöfen. 19 Uhr, am Dorfgemeinschaftshaus

Wulfsen. 18 Uhr, Finkenberg

Ostersonntag, 16. April

Samtgemeinde Amelinghausen

Rehlingen. 19 Uhr, Etzener Weg

Rolfsen. 18 Uhr, Wohlenbütteler Straße

Tellmer. 19.30 Uhr, Alter Mühlenweg

Gemeinde Amt Neuhaus

Sückau. 18 Uhr, Sportplatz

Samtgemeinde Dahlenburg

Dahlenburg. 19.30 Uhr, Bahnhofstraße 18

Mücklingen. 18 Uhr, Mücklingen 19

Vindorf. 20 Uhr, Himberger Straße 1

Alle Angaben sind ohne Gewähr