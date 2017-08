Frischzellenkur für Gellerser Dörfergemeinschaft

Zusätzlich zur Dorfwerkstatt am 13. Mai sind insgesamt drei Dorfrundgänge geplant, um mögliche Maßnahmen vor Ort zu besprechen. Der erste Dorfrundgang findet statt in Dachtmissen am Freitag, 19. Mai, von 17 bis 19 Uhr, Treffpunkt ist am Dorfgemeinschaftshaus.

In Westergellersen startet der Dorfrundgang am Sonnabend, 20. Mai, von 10 bis 12.30 Uhr, Treffpunkt ist an der Grundschule Westergellersen. Den Abschluss macht die Gemeinde Kirchgellersen am Sonnabend, 17. Juni, von 10 bis 12.30 Uhr. Die Teilnehmer des Rundgangs starten an der Grundschule Kirchgellersen.