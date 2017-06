Insgesamt 3024 Fahrgäste waren zwischen dem 15. und dem 19. Mai zwischen Lüneburg und Bleckede in den Waggons unterwegs, die der Museumseisenbahnverein „Nebenbahn Staßfurt-Egeln“ aus der Nähe von Magdeburg gestellt hatte. Viele Fahrten waren mit mehr als 100 Menschen besetzt – der Rekord: 136 Fahrgäste, die am 19. Mai um 15.44 Uhr in Lüneburg in den Zug stiegen, fünf Fahrgäste kamen in Scharnebeck noch dazu.

Von den ausgegebenen Fragebögen wurden 763 ausgefüllt zurückgegeben. Eine Erkenntnis: 227 Fahrgäste (30 Prozent) nutzten den Zug als Pendler, weitere 210 Fahrgäste (28 Prozent) waren mit einem „Anliegen“, zum Beispiel Einkauf oder Arztbesuch, unterwegs.

Ein stattlicher Anteil von zwölf Prozent (92) gab an, als Tourist von außerhalb mit der Bahn unterwegs zu sein. Hingewiesen wurde von zahlreichen Fahrgästen darauf, dass eine Wiederbelebung der Bahnstrecke Lüneburg – Bleckede das Lüneburger Umland attraktiver machen würde, auch hinsichtlich des knappen und teuren Wohnraums in Lüneburg.