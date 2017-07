Urlaubsfotos der LZ-Leser

Und so funktioniert‘s: Schicken Sie uns unter dem Stichwort „Urlaubsfoto“ Ihr schönstes Motiv aus den Ferien 2017 – ganz egal ob von den Balearen, aus Dänemark oder aus dem heimischen Garten – per E-Mail an pix@landeszeitung.de, per Post an die Adresse LZ-Redaktion, Am Sande 18 in 21335 Lüneburg oder bringen sie es persönlich vorbei, sobald sie wieder daheim sind. Wichtig ist in jedem Fall: Teilen Sie uns mit, wer auf dem Foto zu sehen ist und wo er oder sie gerade seinen oder ihren Urlaub verbringt. red