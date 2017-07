Mit 106 Naturwäldern und einer Fläche von rund 4500 Hek–tar nimmt Niedersachsen deutschlandweit einen der vorderen Plätze bei der Ausweisung von Naturwaldreservaten ein. Nahezu 90 Prozent der Naturwälder liegen in den Niedersächsischen Landesforsten.

Im Landkreis Lüneburg sind es vor allem die Revierförstereien Busschewald mit der Bennerstedt (zwischen Scharnebeck und Brietlingen) sowie jenseits der Elbe Grünenjäger und Falkenhof in der Gemeinde Amt Neuhaus mit ihren Flächen an der Rögnitz, die Teile ihrer Forst der natürlichen Waldentwicklung überlassen müssen. Aber auch im Bienenbütteler Ortsteil Grünhagen und im Süsing entstehen Naturwald-Areale. Konkret heißt das: kein Holzeinschlag, keine Pflege. Auch am Rande des Naturschutz- und Natura-2000-Gebietes „Barnstedt-Melbecker Bach“ entsteht auf einer landeseigenen, knapp 3,5 Hektar großen Fläche ein Naturwald.

Dort finden sich bereits in der feuchten Niederung des Barnstedt-Melbecker Baches Röhrichte und Erlen-Bruchwald. Zusammen mit einem alten Eichen-Mischwald auf dem angrenzenden Geesthang soll sich dieser Bereich in Zukunft ohne weiteres Eingreifen des Menschen entwickeln. Insgesamt sollen zehn Prozent des Landeswaldes der natürlichen Entwicklung überlassen werden. 2013 lag die Quote bei 5,1 Prozent. kre