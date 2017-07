Staubsaugerautomat in Bleckede geknackt

Bleckede. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einmal mehr auf dem Gelände der Tankstelle an der Fritz-von-dem-Berge-Straße den Staubsaugerautomaten aufg ebrochen und das Münzgeld gestohlen. In der Vergangenheit hatte die Polizei ähnliche Delikte gemeldet.

Lüneburg. Die Serie reißt nicht ab, erneut haben Taschendiebe zugegriffen. Am Donnerstagnachmittag wurde einer 45-Jährigen in einem Einkaufsmarkt an der Boecklerstraße die Geldbörse gestohlen. Die Täter hatten leichtes Spiel, die Handtasche lag im Einkaufswagen.

Polizeibericht

Ostetal. Um Fahrassistenzsysteme geht es am Mittwoch, 2. August, beim Fernfahrer-Stammtisch der Autobahnpolizei. Los geht es um 18.30 Uhr auf der Rastanlage Ostetal an der A1. Bereits von 16 Uhr an informieren verschiedene Institutionen über ihre Arbeit. ca

