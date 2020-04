Lüneburg. Eigentlich wollten die Umweltaktivisten von „Fridays for Future“ morgen, am 24. April, in einer globalen Großdemonstration für den Klimaschutz auf die Straße gehen. Die Veranstaltung wurde wegen des Coronavirus abgesagt, doch die Organisatoren der Lüneburger Ortsgruppe haben sich neue, kontaktlose Wege des Protests gesucht.

„Wir sind froh darüber, unseren Protest nun doch angesichts der aktuellen Lage generationengerecht, kontaktlos und sicher äußern zu können. Uns ist wichtig, dass Krisen wie Krisen behandelt werden — dies gilt aber vor allem auch für die Klimakrise“, betont Benjamin Hirt, Pressesprecher Fridays for Future Lüneburg.

Geplant hat die Gruppe einen Online-Streik unter dem Motto #NetzstreikFürsKlima. Dieser werde sich vor allem in den sozialen Medien abspielen, meint Hirt. „Wir werden am Freitag jede Stunde einen Beitrag posten“, erklärt er, „darunter auch ein Video, das unsere Unterstützer in Lüneburg zeigt.“ Mitglieder der Gruppe „Students-for-Future“, aber auch Lüneburger aus dem Bereich der Kirche werden darin über den Zusammenhang zwischen Corona und der Klimakrise berichten.

Plakate werden aufgehängt

Der Online-Streik soll zudem in der Öffentlichkeit sichtbar werden. Deshalb werden in Lüneburg die Namen derjenigen in einem Formular im Internet gesammelt, die sich normalerweise an der Demo beteiligt hätten. Bis Donnerstag, 12 Uhr können über diesen Link Interessierte sich registrieren, um ihren Namen auf einer Postkarte drucken lassen – diese soll zeigen, dass auch sie noch Teil der Bewegung sind. Über 180 Menschen haben sich bereits daran beteiligt, sagt Hirt. „Da wir für die eigentlich geplante Großdemo bereits Plakate gedruckt hatten, die wir nun nicht mehr verwenden können, nutzen wir sie anders und machen daraus Postkarten“, erklärt Hirt. Daraus entstehe eine Girlande, die morgen Vormittag in der Waagestraße und Am Ochsenmarkt aufgehängt werden soll und zeigt, wer sich an dem Online-Protest beteiligt.

Hirt ist sich sicher, dass gerade in Zeiten von Corona auf den Klimawandel aufmerksam gemacht werden muss. „Die Bundesregierung hat jetzt unter Beweis gestellt, dass sie auf

den wissenschaftlichen Rat hören kann, daher werden wir weiterhin lauter und lauter, bis sie auch im Umgang mit der Klimakrise endlich auf die Wissenschaft hört.“

Von Lilly von Consbruch