Klimastreik mit Postkarten

Lüneburg. Gut 400 Postkarten, eine für jeden Demonstranten, hängen seit Freitag Mittag zwischen den Bäumen rund um das Lüneburger Rathaus. Die hiesige Ortsgruppe der „Fridays For Future“ hatte eigentlich geplant, sich mit hunderten Mitstreitern am fünften Globalen Klimastreik zu beteiligen. Doch wegen der akuten Infektionsgefahr durch das Corona-Virus musste die Großdemonstration abgesagt werden.

Doch Nichtstun kam für die Schüler nicht infrage: „Die Corona-Krise ist natürlich schlimm, aber auch der Klimawandel macht keine Pause“, sagt Pressesprecher Benjamin Hirt. Die Bundesregierung habe ein 156 Milliarden Euro schweres Hilfspaket freigegeben, um Unternehmen zu stabilisieren. Dabei dürfe aber nicht außer Acht gelassen werden, dass die Unternehmen ihre Klimaziele erreichen müssen, damit die Ziele des Pariser Klimaabkommens eingehalten werden können, betont Hirt.

So verlagerten die jungen Klimaaktivisten den Streik kurzerhand ins Netz: Bis Donnerstagabend konnten sich alle, die gerne an der Demonstration teilgenommen hätten, mit ihrem Namen und ihrem Lieblingsspruch in ein Formular auf der Website eintragen. Damit der Online-Streik auch in der Öffentlichkeit sichtbar wird, übertrug Janek Fulda, Mitglied der Lüneburger Gruppe, die Botschaften mit Hilfe seiner Familie dann auf Postkarten, die er zuvor aus alten Demo-Plakaten ausgeschnitten hatte. „Wir haben gestern den ganzen Tag durchgearbeitet“, berichtet der Schüler. Am beliebtesten seien die Sprüche „System Change Not Climate Change“ und „There Is No Planet B“ gewesen, sagt Fulda.

Mit Maske und ausreichend Abstand geschützt fädelten fünf Schüler und Studenten dann am Freitagmittag die Karten auf eine Kordel, die anschließend zwischen die Bäume in den Straßen Am Ochsenmarkt und der Waagestraße gehängt wurden. Bis Sonntag, 11 Uhr, kann die Girlande dort noch betrachtet werden.

Neben der Postkarten-Aktion wurden noch weitere Ideen des kreativen Protests umgesetzt. Unter dem Hashtag „#NetzstreikFürsKlima“ konnten Mitstreiter ein Bild von sich und ihrem Demoplakat in den sozialen Netzwerken hochladen. Dabei kamen über vierzigtausend Postings zusammen. Zudem gab es einen bundesweiten Livestream, an dem sich mehrere Künstler und Ortsgruppen mit Videos oder kleinen Live-Konzerten beteiligt hatten. Benjamin Hirt blickt zufrieden auf den Tag: „Wir sind froh, dass der Protest nun doch angesichts der Lage kontaktlos und sicher geäußert werden konnte.“

Von Anna Hoffmann