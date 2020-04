Lüneburg. Beleidigt zu werden, ist längst ihr täglich Brot. Und so können sich die Polizisten gestern am zweiten Verhandlungstag gegen Aljoscha T. vor dem Landgericht Lüneburg zumeist gar nicht mehr im Detail daran erinnern, was ihnen in der Nacht des 24. November verbal so alles an den Kopf geworfen wurde. Fest steht: Der 29-jährige Dannenberger hat nach seinem Messer-Überfall auf drei Partygänger auf der Wache ziemlich alle Register zwischen übelsten Beleidigungen, Drohungen und Jammertiraden gezogen. Höhepunkt war dann die Randale in der Arrestzelle, dort zerfetzte der Festgenommene die Matratze und legte sich Streifen davon als Schlinge um den Hals.

Aus Frust sechs Bier und acht Mischer

Im Umfeld der Diskothek Garage hat der Angeklagte drei junge Leute mit einem Messer bedroht und ihnen insgesamt zehn Euro geraubt. Diesen Vorwurf der Anklage ließ T. gestern über seinen Anwalt bestätigen. Der Verteidiger verlas eine Erklärung, wonach der 29-Jährige meinte, von der Gruppe beleidigt worden zu sein. Daraufhin habe er einen der jungen Männer geschubst und sich gewundert, dass dieser nicht aggressiv reagierte, sondern zurückwich. Dann zog Aljoscha T. das Messer. Seine Begründung: Er habe den Umstand nutzen wollen, dass sein Opfer sich nicht wehrte. Und als er kein Geld erhielt, raubte er die beiden nächsten aus „um nicht dumm dazustehen“…

Die Überfallenen hatten ihn am ersten Verhandlungstag als „unruhig und unberechenbar“ bezeichnet. Der Dannenberger hatte nach eigenen Angaben innerhalb weniger Stunden sechs Bier und acht Cola-Rum getrunken, um seinen Frust über die Trennung von seiner Lebensgefährtin zu vergessen und attackiert dann auf der Straße die drei jungen Leute offenbar aus heiterem Himmel. „Ich war geschockt und hatte Angst“, sagt gestern das jüngste Opfer, eine 17-jährige Jugendliche aus. Es habe keine Provokation seitens der Gruppe gegeben, kein beleidigendes Wort. Nach der Tat habe sie viel mit ihrer Familie und Freunden gesprochen, das habe ihr geholfen bei der Bewältigung des Erlebten.

Die Geldscheine wollte er essen

Für die Polizei ist es in dieser Nacht nicht der erste Einsatz wegen Aljoscha T. Seine ehemalige Lebensgefährtin hatte kurz zuvor die Beamten angerufen, weil der 29-Jährige sich ihr trotz eines Verbots durch das Amtsgericht wieder genähert hatte. „Der Name war uns auch schon vorher ein Begriff, er fiel immer wieder im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt“, sagt ein Polizist aus. Und auch das lange Vorstrafenregister des Angeklagten ist geprägt von Gewaltdelikten, Beleidigungen, dem unerlaubten Führen von Schusswaffen, räuberischen Erpressungen, Nötigung, Körperverletzungen…

Auf die Spur des Täters hatten die Opfer die Polizei selbst gebracht. Einer des Trios verfolgte den Angreifer vorsichtig, am Ohr immer das Handy und im Kontakt mit der Notrufzentrale der Polizei. So sieht er den 29-Jährigen schließlich in die Wohnung einer Bekannten nicht weit vom Tatort gehen.

Dort können Polizisten den Verdächtigen dann nur wenige Minuten später festnehmen. Er sitzt auf dem Sofa, das Messer hat er noch in der Hand. Die Beute, zwei Fünf-Euro-Scheine, will er herunterschlucken. Den ersten zerkaut er, den zweiten nehmen die Einsatzkräfte ihm weg, ebenso die Waffe.

Was folgt, ist die Beleidigungs-Arie auf der Wache. „Die genauen Worte weiß ich schon gar nicht mehr, das passiert so oft“, sagt ein Polizist als Zeuge dazu.

Von Thomas Mitzlaff