Lüneburg. In Folge der Corona-Krise sind öffentliche Gemeindegottesdienste seit dem 15. März untersagt. Für viele Christen ist das eine der einschneidendsten Einschränkungen, spenden Gottesdienste doch Trost, gerade in schwierigen Zeiten. Bei ihnen wächst die Hoffnung, dass mit den aktuellen Lockerungen bald auch ein Öffnen der Kirchenpforten einhergehen wird.

Auch die evangelische Kirche in Lüneburg erwartet mit Spannung die Entscheidung der Politik dazu Anfang kommender Woche.

Pfingstmontag Kein Gottesdienst im Kurpark Der ökumenische Pfingstmontagsgottesdienst im Kurpark wird in diesem Jahr ausfallen. 2019 war er von 800 Menschen besucht worden. Seitens des Vorstands der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Lüneburg heißt es: „Selbst wenn sich in diesem Jahr nur die Hälfte aufmachten, wäre der Gottesdienst am gewohnten Ort nicht ohne Teilnahmebeschränkungen sicher durchführbar. Die damit verbundenen Einzelfragen sind derart komplex, dass wir uns schweren Herzens gegen ihn entschieden haben. “

Die leitende Superintendentin des Kirchenkreises Lüneburg, Christine Schmid, berichtet: „Die Vorfreude auf ein Wiedersehen im üblichen Rahmen steigt auch bei uns.“ Worüber die Theologin sich besonders freut: „Es gibt auch Familien, die erzählen, dass der Online-Gottesdienst ihr Sonntagsfrühstück unheimlich bereichere und zu einem liebgewonnenen Ritual geworden sei. So etwas zu hören, ist natürlich toll.“ Überhaupt denkt sie, dass die digitale Kirche ein Stück weit bleiben wird. „Menschen, die in den Gottesdienst wollen, es aber nicht schaffen, weil sie alt oder krank sind, hat es schon immer gegeben. Für die können wir in Zukunft ein bisschen mehr da sein.“

Gottesdienste würden draußen stattfinden

Schmid geht davon aus, dass am 10. Mai mit den ersten Gottesdiensten im Kreis zu rechnen ist. Aber, „die Kirchen werden nicht genauso wieder aufmachen, wie sie geschlossen haben.“ In großen Kirchen wie denen in Lüneburg oder dem Dom in Bardowick könne es vielleicht relativ normal ablaufen, mit Abstandsregeln und markierten Sitzplätzen, in den kleineren Kapellen und Kirchen auf dem Land würden die Gottesdienste wahrscheinlich zunächst draußen stattfinden. „Das ist jetzt die Kunst, einen Gottesdienst schön zu gestalten, sodass er Freude bereitet, trotz sperriger Hygieneschutzkonzepte. Und natürlich bleiben bei vielen Zweifel und Ängste, gerade bei Menschen, die zur Risikogruppe gehören oder Kontakt zu Menschen haben, die dazu gehören. Die wollen wir ihnen nehmen.“ Sicherheit sei jetzt das oberste Gebot, man werde nicht leichtfertig mit der Situation umgehen.

Mit Mundschutz singen, das klappe schon mal, sagt Christine Schmid schmunzelnd, das hat sie schon ausprobiert.

Von Lea Schulze