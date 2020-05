Der Busbahnhof am Rande der Stadt

Lüneburg. Sascha Nießen hat das Gefühl, an einem Busbahnhof zu wohnen. Alle paar Minuten fährt ein Bus an seiner Wohnung in einem Appartementhaus am Klosterkamp vorbei: erst rein in das Wohngebiet, dann wieder raus. „Mehr als 120 Busverbindungen werktäglich, 60 samstags“, sagt Nießen. „Von 5.14 bis 21.30 Uhr. 250 Mal am Tag fährt ein Bus oder Gelenkbus an uns vorbei.“ Die Situation habe sich seit dem Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember dramatisch verändert. Der Lüneburger schätzt: „Das hat sich seitdem mehr als verdoppelt.“ Es müsse eine Änderung her. Der Leiter des hiesigen Busunternehmens KVG, Werner Bobleter, weist die Zahlen zurück geht von weniger als 100 Bussen aus, räumt aber ein, dass etwas geschehen müsse. Stadt und Landkreis wollen ebenfalls aktiv werden. Ziel: eine Reduzierung.

Ein Blick zurück. Um den Bus als solchen attraktiver zu machen, hatte der Landkreis ein neues Nahverkehrskonzept entwickelt. Takte wurden schneller, Haltestellen reduziert, Linien anders geführt. All das soll den Bus sozusagen beschleunigen machen. Am Anfang hakte es, Bürger monierten dies und das, einiges haben Behörden und KVG verbessert. Doch am Klosterkamp, dem Viertel am Stadtrand hinter Kaltenmoor, ist der Unmut geblieben. Nießen sagt, er sei mit seinem Ärger nicht allein.

Es scheint ein wenig rätselhaft, warum die Planer die rund 800 Meter lange Schleife so intensiv an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen haben. Denn laut Stadtverwaltung besitzen dort 384 Menschen eine Adresse. Der HVV hatte 2016 ermittelt, dass an zwei Haltestellen über den Tag 36 Menschen ein- beziehungsweise aussteigen.

Es besteht tatsächlich ein Überangebot

Im Rathaus sagt Sprecherin Suzanne Moenck: „Aktuell besteht nach einvernehmlicher Einschätzung von Landkreis und Hansestadt im Bereich Klosterkamp tatsächlich ein Überangebot im öffentlichen Personennahverkehr, das aus den seit Dezember 2019 geltenden Fahrplan- und Betriebsabläufen resultiert.“ Man spreche mit der KVG über Änderungen: „Durch die Neuerungen ergeben sich Streckenführungen, einzuhaltende Pausenzeiten der Busfahrer und benötigte Abstellflächen für ruhende Busse, die zur derzeitigen 15-Minuten-Taktung im Klosterkamp führen. Diese soll künftig jedoch auf 30 Minuten herunter getaktet werden, es sollen also nur noch halb so viele Busse den Klosterkamp ansteuern. Die Einzelheiten befinden sich gerade in der Abstimmung zwischen Hansestadt, Landkreis und KVG.“ Die Frage, wann alles greift und wohin die sogenannten Leerfahrten dann gelenkt werden, blieb unbeantwortet: „Das steht noch nicht fest.“

KVG-Betriebsleiter Bobleter nennt ein paar Erklärungen. Statt vier fahren durch die andere Taktung nun acht Busse in diesen Bereich hinein. Neben der 5011 machen auch Wagen der 5014 dort Station. Das wiederum hat mit menschlichen Bedürfnissen zu tun: Die KVG hat gegenüber, an Bülows Kamp, Toiletten für das Personal aufgestellt. „Die Kollegen machen am Klosterkamp Pause und laufen dann über die Straße“, sagt der Chef. „Wir wollen niemanden ärgern, bitten aber um Verständnis. Auch müssen wir sehen, dass ein Gelenkbus nicht auf der Stelle wenden kann.“ Daher eine Tour über den Klosterkamp. Allerdings bietet auch Bobleter den Anwohnern keine Alternative an, sondern verweist auf die Gespräche mit der Verwaltung.

Sascha Nießen und seine Mitstreiter hoffen, dass zügig eine Lösung gefunden wird. In seiner Argumentation dürfen Umweltschutz und Kosten nicht fehlen. Seine Rechnung: „Rund 100 Kilometer Leerfahren täglich, macht rund 30 000 Kilometer pro Jahr, das wären etwa zwei Tonnen CO₂-Belastungen.“

Von Carlo Eggeling