Kalenderblatt 2017: 26. September

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. September 2017:

39. Kalenderwoche, 269. Tag des Jahres

Noch 96 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Damian, Eugenia

HISTORISCHE DATEN

2016 – Nach mehr als 50 Jahren legen die kolumbianische Regierung und die linken Guerillaorganisation Farc offiziell den bewaffneten Konflikt bei. Präsident Juan Manuel Santos und Farc-Kommandeur Rodrigo Londoño unterzeichnen in Cartagena einen Friedensvertrag.

2014 – Nach einem mehr als 50 Jahre langen Streit erklärt sich die US-Regierung zu einer Entschädigungszahlung von 554 Millionen Dollar (435,6 Mio Euro) an die Navajo-Indianer bereit.

2012 – Ein Arbeitsloser ersticht eine Sachbearbeiterin des Jobcenters in Neuss (Nordrhein-Westfalen) in ihrem Büro. Nach seiner Verhaftung gibt der Mann an, aus Wut über einen von ihm vermuteten Missbrauch seiner Daten gehandelt zu haben.

2002 – Vor der Küste des westafrikanischen Landes Gambia kentert die senegalesische Passagierfähre «Joola». 1863 Menschen sterben, darunter 21 Europäer. Nur 64 Passagiere werden gerettet.

1997 – Forscher bestätigen das Auftreten einer neuen Form der tödlichen Creutzfeldt-Jakob-Krankheit beim Menschen. Sie steht im Verdacht, durch den Verzehr eines an BSE erkrankten Tieres ausgelöst zu werden.

1984 – Großbritannien und China parafieren in Peking das Abkommen über die Zukunft der britischen Kronkolonie Hongkong nach dem Ablauf des Pachtvertrages im Jahre 1997.

1957 – Am New Yorker Broadway findet die offizielle Premiere von Leonard Bernsteins Musical «West Side Story» statt.

1907 – Die bisherige britische Kolonie Neuseeland erhält den Dominion-Status im britischen Commonwealth.

1887 – Der Elektroingenieur Emil Berliner aus Hannover meldet seine Erfindung des Grammophons in den USA zum Patent an.

AUCH DAS NOCH

2003 – dpa meldet: Ein im Aufenthaltsraum der Feuerwehrleute köchelndes Fondue erzeugt im Mont-Blanc-Straßentunnel zwischen Frankreich und Italien so viel Kohlenstoffmonoxid, dass das Warnsystem anspringt und die Wache geräumt werden muss. Der Tunnel wird für zwei Stunden gesperrt.

GEBURTSTAGE

1955 – Richy Müller (62), deutscher Schauspieler («Tatort» Stuttgart)

1949 – Minette Walters (68), britische Krimi-Autorin («Im Eishaus»)

1945 – Bryan Ferry (72), britischer Popmusiker (Sänger der Gruppe Roxy Music)

1937 – Eli Amir (80), israelischer Schriftsteller («Der Taubenzüchter von Bagdad»)

1932 – Wladimir Woinowitsch (85), russischer Schriftsteller («Aglaja Rewkinas letzte Liebe»)

TODESTAGE

2003 – Robert Palmer, britischer Pop- und Soulsänger («Addicted to Love»), geb. 1949

1973 – Anna Magnani, italienische Schauspielerin («Rom, offene Stadt»), geb. 1908