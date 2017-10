Schüsse bei Konzert in Las Vegas – Tote und Verletzte

Las Vegas (dpa) – In der US-Metropole Las Vegas hat mindestens ein unbekannter Schütze Medienberichten zufolge bei einem Konzert um sich geschossen und zwei Menschen getötet. Mindestens 24 weitere wurden verletzt, wie CNN unter Berufung auf die Polizei mitteilte.

Ein Verdächtiger sei überwältigt worden, teilte die Polizei. Sie rief die Bevölkerung über Twitter dazu auf, die Gegend nahe der bekannten Casino-Meile und dem Flughafen zu meiden.

Laut einem BBC-Bericht eröffnete am Sonntagabend (Ortszeit) mindestens ein Schütze das Feuer bei einem Country-Musik-Festival am Strip in Las Vegas. Die Polizei meldete, dass einige Flüge umgeleitet worden seien. Der Boulevard der Metropole sei gesperrt worden. Weitere Informationen will die Polizei in Kürze bekanntgeben.

Die Polizei rief die Menschen dazu auf, keine Livestreams von dem laufenden Polizeieinsatz ins Internet zu stellen. Dies könnte die Einsatzkräfte in Gefahr bringen, twitterte die Behörde am Montag.