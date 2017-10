Frankfurter Goetheturm brennt nieder

Der Frankfurter Goetheturm war einer der höchsten hölzernen Aussichtstürme Deutschlands. Jetzt wurde er ein Raub der Flammen. Die Feuerwehr musste ihn wegen der großen Gefahren abbrennen lassen.

Frankfurt/Main (dpa) – Ein Feuer hat den mehr als 80 Jahre alten Goetheturm in Frankfurt am Main vollständig zerstört. «Der Turm ist eingestürzt und war nicht mehr zu retten», sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Wegen der hohen Flammen und der Einsturzgefahr des 43 Meter hohen Holzturms löschte die Feuerwehr den Brand zunächst nicht, sondern sicherte die Umgebung. Zehn Meter des beliebten Ausflugsziels standen am frühen Morgen noch in Flammen, nur die vier Stützpfeiler ragten noch in die Höhe.

«Es deutet alles auf Brandstiftung hin», sagte eine Polizeisprecherin. In dem Turm sei «keinerlei Elektronik verbaut, und es ist auch kein Gewitter in der Nacht über uns hinweggezogen». Die Ermittlungen könnten aber erst in einigen Stunden beginnen, wenn alle Glutnester gelöscht und der Brandherd abgekühlt sei.

Bereits im Frühsommer waren zwei Holzbauten in Frankfurter Parks abgebrannt, die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Brandstiftung. Der koreanische Pavillon im Grüneburgpark stand Anfang Mai in Flammen, einen Monat später der chinesische Pavillon im Bethmannpark. Beide Gebäude wurden völlig zerstört. Der mehr als 80 Jahre alte Goetheturm war ebenfalls aus Holz. Konkrete Hinweise auf eine Brandserie gebe es noch nicht, sagte die Polizeisprecherin, aber: «Es ist alles möglich.»

Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) reagierte betroffen und forderte nach den Worten seines Sprechers einen Wiederaufbau.

«Ein elektronischer Defekt kann es nicht gewesen sein», sagte der Feuerwehrsprecher. «Zum Glück ist nicht Hochsommer.» Durch Funkenflug auf trockenen Waldboden hätte das Feuer sonst einen noch erheblicheren Schaden anrichten können.

Als die Feuerwehr um 3.20 Uhr vor Ort war, stand der Turm schon voll in Flammen. Bei der Leitstelle gingen «zahlreiche Notrufe» ein. Rund 60 Feuerwehrkräfte rückten aus.

Der Turm im Stadtteil Sachsenhausen zählte nach Angaben der Stadt Frankfurt zu den höchsten hölzernen Aussichtstürmen Deutschlands. Erst im Jahr 2014 war er saniert worden. Sein Name war ihm bei der Eröffnung 1931 anlässlich des bevorstehenden 100. Todestages von Johann Wolfgang von Goethe gegeben worden.

«Der Sachschaden lässt sich nicht beziffern», sagte der Feuerwehr-Sprecher. «Der ideelle Schaden ist aber riesengroß.»