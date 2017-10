Lewis Hamilton plant eigene Modelinie

Mit seinen Outfits ragte Lewis Hamilton schon immer aus der Masse der Formel-1-Piloten heraus. Jetzt will er sich auch als Designer einen Namen machen. In Berlin schwärmte der Brite zudem von einem US-Sänger.

Berlin (dpa) – Formel-1-Pilot Lewis Hamilton (32) will gern als Modeschöpfer durchstarten. «Ich will meine eigenen Sachen entwerfen», sagte der Brite am Donnerstagabend in Berlin. Seinen Stil hat der Rennfahrer schon gefunden: lässig chic.

Als Fashion-Vorbild nannte der aktuelle WM-Spitzenreiter US-Sänger Pharrell Williams. «Er verschiebt Grenzen, geht seinen Weg», schwärmte Hamilton.

Der Mercedes-Pilot kann im nächsten Rennen am 22. Oktober in Austin/Texas zum vierten Mal Formel-1-Weltmeister werden. In der WM führt er vier Grand Prix vor Saisonende mit 59 Punkten Vorsprung vor Ferrari-Star Sebastian Vettel.